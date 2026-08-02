Умер легендарный актер сериала "Клан Сопрано": безжизненное тело 80-летнего Винсента Пасторе обнаружили лишь через три дня

Американский актер Винсент Пасторе, который приобрел мировую известность благодаря роли Сальваторе "Большого Пусси" Бомпенсьеро в культовом сериале HBO "Клан Сопрано", скончался в возрасте 80 лет. Его безжизненное тело обнаружили в собственном доме в Бронксе лишь через три дня после того, как мужчина перестал выходить на связь.

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По данным TMZ, в последний раз соседи видели Пасторе в среду, 29 июля, а последнее сообщение от него получили в четверг. В субботу, 1 августа, давний друг актера Стивен Виллано, обеспокоившись его исчезновением, пришел в дом и обнаружил знаменитость мертвой в его постели.

Медики, прибывшие к актеру домой, лишь констатировали смерть. Впоследствии к дому приехали полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

Как сообщают источники, близкие к актеру люди, предварительно смерть Пасторе считают естественной. Официальной информации пока нет.

У 80-летнего актера осталась дочь Рене.

Винсент Пасторе стал одним из самых ярких актеров сериала "Клан Сопрано". В сериале он сыграл одного из ближайших соратников Тони Сопрано – Сальваторе "Большого Пусси" Бомпенсьеро, который впоследствии оказывается информатором ФБР.

Премьера "Клана Сопрано" состоялась в 1999 году. Криминальная драма, рассказывающая о жизни мафиозного босса Тони Сопрано, обрела культовый статус, получила десятки престижных наград и до сих пор считается одним из лучших сериалов в истории телевидения.

На IMDb проект имеет рейтинг 9,2 из 10, а в 2021 году вышел приквел "Многие святые Ньюарка", посвященный молодости будущего главы мафии.

Хотя наибольшую славу Пасторе принесла именно роль в "Клане Сопрано", его фильмография насчитывает десятки работ. Он снимался в фильмах и сериалах:

"Славные парни",

"Путь Карлито",

"Готти",

"Закон и порядок",

"Главный госпиталь",

"Шершни" и другие.

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