Звезда Евровидения, которая оскандалилась из-за российской песни, неожиданно 'объединилась' с Jerry Heil

Греческая певица Klavdia (Клавдия Пападопулу), которая представляла свою страну на Евровидении 2025 и попала в скандал из-за исполнения русской песни, намекнула на возможное сотрудничество с украинской артисткой Jerry Heil. И хотя украинка, в свою очередь, еще ничего не анонсировала в соцсетях, но уже поддержала иностранную коллегу.

В Instagram Klavdia опубликовала видео, где напевает трек CATHARTICUS, с которым Jerry Heil участвовала в Нацотборе на Евровидение 2026, добавив в InstaStories короткую подпись: "скоро".

Во фрагменте, который появился в соцсетях, слышно как голос Klavdia, так и вокал Jerry Heil, что дало основания говорить о возможном ремиксе. Более того, весь текст, который украинка пела на латыни и английском, гречанка перевела на греческий.

Несмотря на это, официального подтверждения совместной работы пока нет. В то же время в комментариях под видео Jerry Heil отреагировала эмоционально, написав: "guuuurl omg" ("девушка, о Боже мой"), однако никаких деталей о релизе не раскрыла. В своих соцсетях украинская певица тему пока не комментирует.

Отметим, что речь идет о возможном сотрудничестве с артисткой, которая ранее оказалась в центре громкого скандала. В сентябре 2025 года Klavdia опубликовала кавер на российскую песню "Камин" исполнителя JONY, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны украинцев.

В комментариях пользователи отмечали, что исполнение российской музыки во время террористической агрессии РФ неприемлемо, и напоминали о ежедневных обстрелах и жертвах среди гражданского населения Украины. Часть аудитории прямо осуждала выбор артистки.

Сама Klavdia ответила на упреки довольно резко. В частности, в ответ на обращение украинского сообщества Евровидения она заявила: "Если я смотрю турецкие сериалы, то значит ли это, что я поддерживаю турок, которые убивали моих предков?", что только усилило негативную реакцию.

Клавдия Пападопулу (Klavdia) родилась в 2002 году и получила известность после участия в шоу The Voice of Greece ("Голос Греции"). Она подписала контракт с Panik Records и выпустила ряд песен, среди которых Haramanta, получившая двойной платиновый статус в Греции. В 2025 году певица победила в национальном отборе Ethnikos Telikos с песней Asteromata и представила свою страну на Евровидении в Базеле.

Ранее OBOZ.UA писал, что артистку также критиковали за вероятные заимствования сценических решений. В частности, элементы ее постановки на конкурсе оказались очень похожими на номера Джамалы из "1944" и Jerry Heil и alyona alyona из "Teresa & Maria".

