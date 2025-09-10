Участница Евровидения 2025 спела на русском и дерзко ответила украинцам, которые напомнили ей о войне

Представительница Греции на Евровидении 2025 Клавдия Пападопулу, более известная как Klavdia, оказалась в центре громкого скандала после того, как исполнила кавер на российскую песню "Камин" исполнителя JONY.

Видео она выложила в TikTok, однако реакция на него оказалась довольно негативной. В комментариях пользователи из разных стран, в том числе и украинцы, резко осудили выбор песни.

"Извините, что? Пока Россия убивает людей, она поет русскую музыку".

"Вот поэтому она мне и сразу не понравилась".

"Разочарование... В то же время, когда ты поешь на русском, Россия убивает украинцев".

Это русская песня, которую поют на русском языке".

"Эту войну начала Россия, у нее не было никаких оснований это делать... Россия – террористическая страна!"

Украинцы напомнили певице, что Россия начала войну и ежедневно убивает мирных жителей, а русский язык и музыка сейчас воспринимаются как символ страны-агрессора.

Официальный комментарий артистки

Впрочем, реакция самой артистки на упреки оказалась дерзкой. После того как администраторы одного из украинских сообществ Евровидения обратились к ней с вопросом о выборе российского трека, Klavdia ответила: "Если я смотрю турецкие сериалы, то значит ли это, что я поддерживаю турок, которые убивали моих предков?"

Кто такая Клавдия

Клавдия Пападопулу родилась в 2002 году и имеет понтийское происхождение. В музыкальном мире стала известной еще в 2018 году после участия в шоу The Voice of Greece, где вошла в команду Елены Папаризу и дошла до финальных этапов. Впоследствии подписала контракт с Panik Records и выпустила ряд синглов, среди которых "Lonely Heart", "Haramanta" (дважды платиновый в Греции), "Holy Water" и "Vasanizomai".

В 2025 году певица победила в национальном отборе Ethnikos Telikos с песней "Asteromata" и получила право представлять Грецию на Евровидении в Базеле.

Не первый скандал

Для Клавдии это не первый случай критики. Ранее украинцы уже обвиняли ее в плагиате сценических решений. В частности, элементы ее постановки на конкурсе оказались очень похожими на номера Джамалы из "1944" и Jerry Heil и alyona alyona из "Teresa & Maria".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка Анна Тринчер призналась, почему больше никогда не пойдет на Евровидение и как страдают участники на конкурсе. Сейчас ей комфортно идти своим путем и работать в собственном ритме.

