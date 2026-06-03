'Тебе деньги не нужны?' Звезда нулевых Оксана Вояж рассказала, ее жестко наказали за отказ поддержать Януковича

Певица Оксана Вояж, которая была одной из самых ярких звезд украинской сцены 2000-х, впервые рассказала о случае, когда из-за собственных убеждений потеряла немалые деньги. По словам артистки, во время предвыборной кампании Виктора Януковича ей предлагали выступать на агитационных концертах за гонорар, который в несколько раз превышал обычный.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Оксана Вояж призналась, что после отказа продюсер оставил ее без заработка в самый прибыльный для артистов новогодний период.

"Еще никому не рассказывала эту историю. Это было во время предвыборной кампании Януковича. Я была его категорической противницей. Для меня Оранжевая революция стала очень личной историей: ходила на Майдан, поддерживала. И тут звонит продюсер: "Будут предвыборные концерты, предлагают тройной гонорар". На тот момент мой гонорар составлял до 5 тысяч долларов. А за те концерты предлагали около 15 тысяч за выступление. И это должен был быть, конечно, не один концерт. Могла купить еще одну квартиру, построить еще один салон. Но мои принципы были важнее денег. Я ответила: "Нет"", – вспоминает артистка.

По словам певицы, ее решение вызвало недовольство продюсера, который настаивал на участии в концертах: "Не могла сегодня стоять на Майдане в оранжевой куртке, а завтра выходить на сцену за деньги и агитировать за человека, которого не поддерживаю, – продолжает певица. – Продюсер начал убеждать: "Тебе деньги не нужны? А мне нужны. Я вкладываю в тебя средства". Но я ни в какую. И не жалею об этом".

Впрочем, как утверждает артистка, впоследствии ей пришлось заплатить за принципиальность: "И что делает позже мой продюсер? Оставляет меня без гонорара за все новогодние концерты. А этот период для артиста – это время самых больших заработков. Мы ездили по Украине с балетом, полноценной программой. Балету он платил, а мы с мужем, который был моим концертным директором, фактически остались без заработка".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Оля Цибульская подняла гонорар за проведение свадьбы и назвала свою "космическую" цену: на это еще никто не согласился.

Полное интервью с певицей Оксаной Вояж читайте на OBOZ.UA завтра, 4 июня.

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