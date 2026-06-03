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"Тебе деньги не нужны?" Звезда нулевых Оксана Вояж рассказала, ее жестко наказали за отказ поддержать Януковича

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
798
'Тебе деньги не нужны?' Звезда нулевых Оксана Вояж рассказала, ее жестко наказали за отказ поддержать Януковича
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Певица Оксана Вояж, которая была одной из самых ярких звезд украинской сцены 2000-х, впервые рассказала о случае, когда из-за собственных убеждений потеряла немалые деньги. По словам артистки, во время предвыборной кампании Виктора Януковича ей предлагали выступать на агитационных концертах за гонорар, который в несколько раз превышал обычный.

Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Оксана Вояж призналась, что после отказа продюсер оставил ее без заработка в самый прибыльный для артистов новогодний период.

"Тебе деньги не нужны?" Звезда нулевых Оксана Вояж рассказала, ее жестко наказали за отказ поддержать Януковича

"Еще никому не рассказывала эту историю. Это было во время предвыборной кампании Януковича. Я была его категорической противницей. Для меня Оранжевая революция стала очень личной историей: ходила на Майдан, поддерживала. И тут звонит продюсер: "Будут предвыборные концерты, предлагают тройной гонорар". На тот момент мой гонорар составлял до 5 тысяч долларов. А за те концерты предлагали около 15 тысяч за выступление. И это должен был быть, конечно, не один концерт. Могла купить еще одну квартиру, построить еще один салон. Но мои принципы были важнее денег. Я ответила: "Нет"", – вспоминает артистка.

"Тебе деньги не нужны?" Звезда нулевых Оксана Вояж рассказала, ее жестко наказали за отказ поддержать Януковича

По словам певицы, ее решение вызвало недовольство продюсера, который настаивал на участии в концертах: "Не могла сегодня стоять на Майдане в оранжевой куртке, а завтра выходить на сцену за деньги и агитировать за человека, которого не поддерживаю, – продолжает певица. – Продюсер начал убеждать: "Тебе деньги не нужны? А мне нужны. Я вкладываю в тебя средства". Но я ни в какую. И не жалею об этом".

"Тебе деньги не нужны?" Звезда нулевых Оксана Вояж рассказала, ее жестко наказали за отказ поддержать Януковича

Впрочем, как утверждает артистка, впоследствии ей пришлось заплатить за принципиальность: "И что делает позже мой продюсер? Оставляет меня без гонорара за все новогодние концерты. А этот период для артиста – это время самых больших заработков. Мы ездили по Украине с балетом, полноценной программой. Балету он платил, а мы с мужем, который был моим концертным директором, фактически остались без заработка".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Оля Цибульская подняла гонорар за проведение свадьбы и назвала свою "космическую" цену: на это еще никто не согласился.

Полное интервью с певицей Оксаной Вояж читайте на OBOZ.UA завтра, 4 июня.

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