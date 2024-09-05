Зубы уже не гнилые: Джонни Депп удивил фанатов голливудской улыбкой. Фото до и после

Американский режиссер и звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп никогда не стремился ухаживать за своими зубами, но все изменилось после того, как он, по слухам, стал встречаться с россиянкой. Теперь он светит своей голливудской белоснежной улыбкой.

Видео дня

Впервые фанаты обратили внимание на гнилые зубы Джонни Деппа, когда он был на Каннском кинофестивале 2023 года. Актер обычно не показывает зубы во время улыбки, но в тот раз было иначе, что испугало сеть. Прошел год и знаменитость для отдыха на Багамские острова отправился с, вероятно, установленными винирами. Видео со звездой опубликовал бармен одного из местных заведений в Instagram.

Работник снял, как Джонни Депп заходит за барную стойку, чтобы попробовать один из напитков. Актер выглядел счастливым, широко улыбаясь. Теперь с его улыбки видны белые и идеально ровные зубы, которые часто называют "голливудскими".

В комментариях Депп уже получил комплименты от фанатов, довольных тем, что актер позаботился о своем здоровье и обратился к ортодонту:

"Депп сделал себе зубы! Выглядит отлично".

"Правильно ли я понимаю, что его зубы выглядят ярче, чем когда-либо раньше?"

"Его зубы выглядят более прямыми?"

Что интересно, знаменитость раньше была против что-то делать со своими зубами и обращаться к стоматологу. Еще в 1995 году в интервью журналу Premier актер говорил: "У меня много кариеса. Восемь лет назад мне делали корневой канал, но он незавершен. Он похож на маленький гнилой пень. Но мне нравится. Это похоже на то, как индейцы, когда делали что-то из бисера, всегда оставляли на нем дефекты. Я горжусь ими. Когда я вижу людей с идеальными зубами, это сводит меня с ума. Я лучше проглочу клеща, чем буду иметь такие!"

После завершения съемок в "Пиратах Карибского моря" в 2003 году он не захотел снимать металлические зубы, которые являлись частью образа его персонажа Джека Воробья. Так, Джонни проходил до 2007 года. Затем он установил на зубы золотые накладки и носил их еще долго.

На Каннском кинофестивале-2023 фанаты заметили, что улыбка звезды "пожелтела", а кое-где покрылась коричневыми пятнами. Пользователи сети предполагали, что виной тому стало курение звезды и злоупотребление кофе.

Однако времена меняются и мнение Джонни Деппа относительно своего идеала зубов за последний год кардинально изменилось. Теперь актер красуется белой улыбкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что россиянка опубликовала провокационное фото с американской звездой "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппом. Актер вызывающе позировал перед камерой и показывал средний палец. Им обеим в сети присуждают роман после нескольких общих кадров, которые сняли папарацци.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!