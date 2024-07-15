Блондинка, значительно моложе, имеет свой салон красоты: Джонни Деппа заподозрили в романе с россиянкой. Фото

Американского актера Джонни Деппа, недавно завершившего процесс скандального развода с моделью Эмбер Хард, заподозрили в новом романе. 61-летнего мужчину заметили с российским косметологом Юлией, когда они передвигались по лондонскому вертодрому.

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Потенциальная избранница знаменитости, которая значительно моложе мужчины, является владелицей салона красоты в Чехии, пишет Daily Mail. Впервые пара появилась на совместном фото в 2022 году после концерта Джеффа Бекка в Праге.

На фото видно, как американец, одетый в широкие джинсы, вязаную шапку и темный свитер, весело общается с молодой девушкой. Блондинка, избравшая более изысканный, хотя и комфортный темный образ, постоянно держала знаменитость за руку.

Закончив долговременный и скандальный процесс развода с актрисой Эмбер Хард, Джонни Депп начал восстанавливать свой имидж, получив новые роли в кино и возобновив концертные туры со своей группой. В начале нового романа с россиянкой Юлией знаменитость заподозрили после того, как пару сфотографировали во время совместного времяпровождения в Лондоне.

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