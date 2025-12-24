'Зрадники' на SWEET.TV: топ-5 малоизвестных фактов о шоу и каким будет финал

В четверг, 25 декабря на платформе SWEET.TV состоится премьера финального выпуска реалити-шоу "Зрадники". Финал обещает зрителям эмоциональные признания и ответ на главный вопрос сезона – кто победит и заберет выигрыш в полмиллиона гривен – "верные" или "зрадники"?

В последнюю серию шоу попало 8 игроков – среди которых 7 "верных" и "зрадник"". В команде "верных" – актер Артур Логай, стендаперка Веста Гунченко, ютубер Вадим Баланюк, игрок в покер Иван Боженко, бизнесмен Игорь Фостенко, домохозяйка Мария Королева и кровельщик Владислав Ващенко. Вместе с ними в финальном выпуске оказалась организатор ролевых игр Анастасия Бычкова в роли "зрадниці".

Шоу "Зрадники" от SWEET.TV Originals стало одной из самых обсуждаемых премьер сезона. На сегодняшний день проект посмотрели более 3 миллионов зрителей. Эпизоды реалити вызывают активное обсуждение в соцсетях и немало вопросов от зрителей. Недавно команда проекта опубликовала серию видео, в которых ответила на часто задаваемые вопросы о шоу "Зрадники".

Как выбирали участников?

Кастинг на шоу был открытым и длился около 3 месяцев. Всего в шоу попало 22 участника.

"По правилам формата, во время съемок команда проекта не могла влиять на участников и даже контактировать с ними. Поэтому нам надо было собрать группу людей, которая бы без какого-либо руководства играла в классную игру. Для этого нужны были игроки разного возраста, пола и подхода к жизни", – рассказывает директор по контенту SWEET.TV Юрий Поворозник.

Руководит игрой ведущий Алексей Гнатковский. Его образ в роли графа был тщательно продуман до деталей. Одной из них стала трость с фигурой сокола по имени "Соломий", которая символизирует бдительность и наблюдательность в игре.

Почему зрителям сразу показали "зрадників"?

"Зрадники" – украинская адаптация мирового реалити The Traitors. Шоу имеет устоявшийся формат, по которому снято более 60 сезонов в разных странах. По словам Юрия Поворозника, реалити состоит из двух больших сюжетных линий – игра "верных" и игра "зрадників":

"Индивидуальные комментарии участников на камеру, которые мы видим в сериях, составляют большую часть любопытства: как человек строил игру, какие скрытые мотивы были в его общении с другими. Особенно интересно слышать о тактике игры от "зрадників". Мы бы не смогли этого показать, если бы "зрадники" не были анонсированы в первом выпуске. А еще тогда никто из зрителей не мог бы смотреть шоу и говорить "Да я бы сразу разгадал этого "зрадника", это же так очевидно!""

Как определяется, кто победит в игре?

Руководитель проекта Яна Федосенко рассказала, что ждет зрителей в последнем, десятом эпизоде шоу "Зрадники". Игра заканчивается финалом четырех. Эти участники могут принять совместное решение завершить игру. Тогда, если среди них есть "зрадник", весь выигрыш остается ему, а трое "верных" не получают ничего.

Но финалисты могут продолжить игру, если подозревают, что среди них все еще есть "зрадник", и устранить кого-то из четверки голосованием. В таком случае до конца игры могут дойти максимум двое игроков. Если это двое "верных" – они разделят выигрыш между собой. Если среди двух участников окажется "зрадник" – полмиллиона гривен достается только ему.

Чем отличается украинская адаптация "Зрадників"?

В основе украинской адаптации "Зрадників" – карпатские легенды и исторические мотивы, знакомые украинским зрителям. Так, в первой серии испытание основывалось на древнем славянском обряде сожжения идола, а миссия четвертого выпуска в театре связана с пьесами украинских драматургов – Ивана Карпенко-Карого, Панаса Мирного, Ивана Франко и других.

"Локальность – один из главных принципов, который мы воплощаем в наших проектах.мы хотели, чтобы история шоу "Зрадники" была не просто банальным реалити, но и имела определенный подтекст и сюжет. Поэтому и была создана легенда о графе и отчаянных, охотящихся на сокровище", – говорит Юрий Поворозник.

Интересно, что правообладатели формата предлагали команде SWEET.TV снимать шоу за рубежом. Но съемки в Украине было принципиальной позицией платформы. Локацией стал дворец графов Шенборнов на Закарпатье.

"Зрадники" – это импровизация или актерская игра по сценарию?

Главной фишкой реалити "Зрадники" является полное отсутствие продюсерского вмешательства в игру и сценария для участников. Это правило является главным для всех адаптаций The Traitors. Во время съемок шоу съемочная группа не могла влиять на развитие событий, контактировать с игроками или подсказывать им, как действовать. Все, что зрители видят в шоу – исключительно действия и решения участников.

Чья стратегия приведет к победе в шоу "Зрадники" – смотрите в финальном эпизоде, с 25 декабря на платформе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV. 9 выпусков шоу уже доступны к просмотру в любое удобное время.