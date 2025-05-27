Ziferblat назвали двух артистов и одну группу, которых хотели бы увидеть на конкурсе от Украины

В понедельник, 26 мая, группа Ziferblat, которая представила Украину на Евровидении 2025 и заняла девятое место, провела пресс-конференцию, где ответила на самые интересные вопросы относительно песенного конкурса. В частности артисты раскрыли, что хотели бы увидеть на международной арене от нашей страны двух певцов – Кажанну и Виталия Козловского, а также театрально-музыкальный коллектив Schmalgauzen.

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Как отметили знаменитости, им было бы интересно увидеть, как их коллеги по сцене проявят себя. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Дім Євробачення".

"Кажанна, мы каждый год ждем, когда она уже наконец-то придет! Еще хотелось бы увидеть, что показали бы группа Schmalgauzen, ну и, конечно, Виталий Козловский!" – сказали Ziferblat.

Ранее имена трех исполнительниц, которые могли бы достойно представить Украину на международной арене, назвала и победительница Евровидения-2016 Джамала. По словам звезды, впечатлить иностранную аудиторию могли бы Юлия Санина, KOLA и Tayanna.

Поделился своим мнением по этому поводу и бессменный голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Телеведущий отметил: "Я бы хоть каждый год отправлял на конкурс Джамалу. Мне кажется, так бы мы быстро смогли догнать Швецию по их количеству победы (Швеция побеждала на Евровидении семь раз. – Ред.). У Jerry Heil есть прекрасный потенциал на сольное выступление. Ну а Сердючка – это вообще! Если вы спросите у любого еврофана планеты, кого хочет снова увидеть конкурсантом на Евровидении, то будьте уверены, что большинство из них назовет именно Сердючку".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Екатерина Павленко впервые объяснила, почему ее исключили из состава национального жюри Евровидения.

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