Победительница Евровидения Джамала назвала трех певиц, которых хотела бы увидеть на конкурсе от Украины

Победительница песенного конкурса Евровидения-2016 Джамала рассказала, кого из отечественных артистов хотела бы увидеть на Нацотборе-2025. Певица выделила трех исполнительниц, которые, по ее мнению, достойно представят Украину на международной арене в швейцарском Базеле.

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В разговоре с журналисткой "Утра в Большом Городе" на ICTV Джамала назвала имена артисток, уже участвовавших в национальном этапе отбора. "Я бы хотела увидеть на Евровидении и Юлю Санину, и KOLA, и Tayanna. Мне кажется, что... Знаете, это не моя фраза, но когда не знаем, что петь, посылайте девушек, умеющих петь", – пошутила звезда .

Стоит отметить, что у Юлии Саниной были все шансы поехать на песенный конкурс Евровидения вместо Джамалы. Солистка группы The Hardkiss принимала участие в Нацотборе-2016 с треком Helpless. За баллами судей коллектив занял 1 место, однако по голосованию зрителей – второе, и в результате победу одержала исполнительница песни "1944".

Кроме того, Джамала прокомментировала смену продюсера Нацотбора-2025 – вместо Дмитрия Шурова (Pianoboy) эту роль взяла на себя Тина Кароль. "Я точно знаю, что она много работает для того, чтобы шоу выглядело очень хорошо. У нее отличный опыт в конкурсах, в сольном исполнении. Поэтому я думаю, что все будет классно", – поделилась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как экс-участник Нацотбора на Евровидение раскритиковал новую продюсера шоу: "Тина Кароль – не музыкант". Когда состоится отбор на песенный конкурс – смотрите здесь.

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