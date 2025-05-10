Тимур Мирошниченко назвал трех топовых украинских исполнителей, по которым 'плачет' Евровидение

Тимур Мирошниченко, официальный голос Евровидения, который комментирует события конкурса уже на протяжении 20 лет, назвал свою тройку известных артистов, которые бы, по его мнению, лучше всего представили Украину на Евровидении. Это – Джамала, Верка Сердючка и Jerry Heil.

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Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в интервью OBOZ.UA. Все названные телеведущим артисты уже выступали на конкурсе в разные годы.

"Я бы хоть каждый год отправлял на конкурс Джамалу, – говорит Мирошниченко, – Мне кажется, так бы мы быстро смогли догнать Швецию по их количеству побед (Швеция побеждала на Евровидении семь раз. – Ред.). У Jerry Heil есть прекрасный потенциал на сольное выступление. Ну а Сердючка – это вообще! Если вы спросите у любого еврофана планеты, кого хочет снова увидеть конкурсантом на Евровидении, то будьте уверены, что большинство из них назовет именно Сердючку".

"И поверьте, Андрей Данилко к этой мысли приходил уже неоднократно, и очень много раз ему это говорили со стороны, – утверждает телеведущий, – И были даже моменты, когда мы были максимально близки к тому, чтобы Сердючка снова заявила о таком желании. Однако я не уверен, что Андрей готов снова прожить этот опыт. Он артист с большой буквы, очень ответственно относится к своему творчеству. Даже если ему надо выйти на сцену на полминуты, готовится к этому как к полноценному шоу. Выдержать такую нагрузку с его перфекционизмом – и морально, и ментально тяжело".

На вопрос, кто из молодых исполнителей может достойно представить Украину на Евровидении, Мирошниченко ответил, что классных артистов в последние годы стало очень много: "Многие из них уже были на Нацотборе. Я уверен, они вернутся, потому что только начинают. Нужно еще набрать мышечной артистической массы, чтобы определенно держаться на больших сценах. Если кто-то думает, что выйти на сцену Евровидения – это очень просто, то должен возразить. Это невероятно страшно, потому что огромная аудитория и ответственность, которая ложится на представителя страны".

Полное интервью с Тимуром Мирошниченко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 11 мая.

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