Жена Роберта Дауни-младшего раскрыла секрет счастливого 18-летнего брака: что такое 'правило двух недель'

Всемирно известный голливудский актер Роберт Дауни-младший, получивший в этом году свой первый "Оскар" как "лучший актер второго плана" за роль Льюиса Штрауса в фильме "Оппенгеймер", уже 18 лет счастлив в браке с продюсером Сьюзан Дауни. Вместе они воспитывают двоих общих детей: 12-летнего сына Экстона и 9-летнюю дочь Аври. По словам женщины, сохранять страсть и гармонию в отношениях после стольких лет совместной жизни им помогает "правило двух недель".

Его условия очень просты: семья не может расставаться больше, чем на 14 дней. Несмотря на постоянные перелеты через съемки, пара подстраивает свой плотный график так, чтобы их правило было выполнено. Секрет счастливого 18-летнего брака Сьюзан раскрыла в интервью журналу PEOPLE.

"У нас есть правило двух недель: мы не расстаемся больше, чем на две недели, не видя друг друга и семью вместе", – поделилась супруга 58-летнего оскароносного актера.

Как можно понять со слов Сьюзан, если мужу никак не удается прилететь со съемок домой после двухнедельного срока, она с детьми летит к нему.

"К счастью, мы предпочитаем быть странствующим цирком, когда это возможно. Ты придерживаешься основного правила – две недели, а потом не пытаешься забегать вперед, потому что многое из того, что мы делаем, удивительно непредсказуемо. Никогда не знаешь, что может случиться. Кто-то может заболеть или еще что-то. Поэтому нужно иметь базовые вещи на месте, а затем быть готовым ко всему прочему", – поделилась Сьюзан.

Сам же Роберт Дауни-младший говорит, что семья делает его действительно счастливым и дарит много позитива.

Как известно, именно благодаря Сьюзан, с которой актер познакомился в 2003 году на съемках триллера "Готика", Дауни-младший сумел навсегда расстаться с наркозависимостью. Он употреблял наркотики, в том числе марихуану, с 8 лет. Предыдущие отношения со звездой культового сериала "Секс в большом городе" Сарой Джессикой Паркер, а также первый брак с Деборой Фалконер и рождение в нем первенца Индио не смогли повлиять на серьезную зависимость знаменитости. В конце концов именно наркотики стали причиной расставания и в первом, и во втором случае.

Лишь после знакомства со Сьюзан кинематографист сумел навсегда освободиться от зависимости и забыть о наркотиках, что подарило ему не только семейное счастье, но и безумный карьерный успех.

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