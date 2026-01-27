Жена миллиардера Безоса потеряла бдительность перед папарацци и оконфузилась на весь мир

В Париже во время Недели высокой моды произошел курьезный инцидент с участием жены основателя Amazon Джеффа Безоса – Лорен Санчес. Папарацци зафиксировали момент, когда 56-летняя филантроп споткнулась, выходя из автомобиля перед романтическим ужином с мужем после показа Christian Dior Haute Couture весна/лето 2026.

Видео дня

Происшествие произошло в понедельник, 26 января, вечером. Санчес и Безос, держась за руки, направлялись в ресторан после модного показа. Видео этого момента опубликовали в TikTok.

Безос зашел в заведение первым, а следом – его возлюбленная, которая на мгновение потеряла бдительность, посмотрела по сторонам и споткнулась из-за высоких каблуков и дверного порога. Она быстро собралась и без посторонней помощи продолжила движение, исчезнув внутри здания.

На кадрах видно, как Санчес в бледно-голубом костюме с юбкой и пиджаком, дополненном меховым воротником, большими солнцезащитными очками и серой сумкой, улыбается в камеру и на мгновение спотыкается. Безос был одет в темно-синий костюм с классической рубашкой.

Видео этого конфуза просмотрело более 1 миллиона раз.

Лорен Санчес и Джефф Безос поженились в 2025 году во время масштабной свадьбы в Венеции. Празднование длилось несколько дней и собрало немало мировых знаменитостей, среди которых были Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо и Том Брейди. По оценкам западных медиа, стоимость события достигла около 20 миллионов долларов.

