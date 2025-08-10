Лорен Санчес требует от брата $190 тысяч после многолетнего скандала в семье: в ответ ее назвали 'лгуньей и мошенницей'

Лорен Санчес и ее муж, миллиардер Джефф Безос, требуют от брата Лорен – Майкла Санчеса – оплатить почти 190 тысяч долларов судебных расходов, возникших в результате многолетнего семейного конфликта. Соответствующее ходатайство было подано еще 28 июля в Высший суд Калифорнии.

В нем супруги просят обязать Майкла покрыть 182 тысячи долларов адвокатских гонораров и 8 тысяч долларов судебных расходов, связанных с защитой по делу о клевете. Об этом отмечает Enstarz и Marca.

Этот конфликт начался еще в 2020 году, когда Майкл Санчес подал иск, в котором заявил, что его несправедливо обвинили в утечке интимных текстовых сообщений и фотографий, которые касались личной жизни Безоса и Санчес и попали в издание National Enquirer. Лорен и ее юридическая команда назвали эти обвинения "многолетней кампанией преследований", целью которой было вынудить ее к "совершенно незаслуженной финансовой сделке". В ходатайстве супруги указывают, что судебные издержки возникли из-за успешного ходатайства об отклонении иска Майкла и требования компенсации судебных расходов и адвокатских гонораров.

Безос и Санчес ссылаются на закон штата Калифорния, известный как Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), который защищает людей от необоснованных исков, направленных на то, чтобы заставить их замолчать. Они настаивают, что обвинения Майкла были "легкомысленными" и "безосновательными". Юридическая команда супругов выставляет счета от 549 до 1125 долларов в час, что и формирует значительную часть суммы иска.

Это уже не первый случай, когда Безос и Санчес получают компенсацию от Майкла за это дело. В 2021 году суд обязал брата оплатить более 218 тысяч долларов гонорара адвоката. Однако спор до сих пор не завершен, а последний шаг с требованием оплаты новых расходов произошел буквально через несколько недель после громкой свадьбы пары стоимостью 50 миллионов долларов в Венеции.

Семейная ссора началась на фоне громкого развода Безоса с Маккензи Скотт в 2019 году, после которого в прессе появились сообщения об отношениях миллиардера с Лорен Санчес. Ситуация значительно обострилась, когда National Enquirer получил личные сообщения и фотографии Безоса и Санчес, которые угрожали опубликовать. Безос сам обнародовал эти детали, обвинив таблоид в попытке шантажа.

В ответ Майкл Санчес отрицал, что он причастен к утечке "откровенных селфи", однако судебные документы свидетельствуют, что в октябре 2018 года он заключил соглашение о неразглашении с American Media – издателем National Enquirer – относительно определенной информации, фотографий и сообщений, связанных с романом Безоса и Санчес.

После последних судебных ходатайств Майкл ответил публично, назвав Безоса и Лорен "лжецами и мошенниками", а также обвинил систему правосудия в коррумпированности.

