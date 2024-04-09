'Dior? Это понты. Зачем платить больше?' Визажист Ирины Билык, Златы Огневич и других звезд посоветовал, как выбрать бюджетную косметику

Украинский звездный визажист Егор Андрюшин, среди клиентов которого Злата Огневич, Ирина Билык и другие, объяснил преимущество бюджетной косметики. Эксперт также назвал критерии, по которым выбирает продукты для макияжа.

Об этом Андрей рассказал в интервью UWN. Он также назвал брендовые продукты для макияжа понтами.

В первую очередь, говорит визажист, следует обратить внимание на состав: если в нем есть вредные компоненты, то не следует выбирать эту косметику. "Потому что даже если она ложится на лицо нормально, у вас через год осыпает лицо и будет раздражение и так далее, я не могу такое рекомендовать", – аргументирует эксперт.

Второй пункт, это определенно, как продукт ложится на кожу. Благодаря опыту в тестировании как люксовой, так и доступной косметики, Андрюшин отмечает, что разбирается в этой теме. "Я знаю многих людей, которые считают, если это не Dior или еще что-то, то это не косметика. А это понты, все. Зачем платить больше? Результат один и тот же, как говорила Верка Сердючка", – подытожил мейкап мастер.

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