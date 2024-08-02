Жадан о ругательстве Соловий в Черноморске: Лесь Подервянский сильно бы удивился

Известный писатель и исполнитель Сергей Жадан, недавно вступивший в Национальную гвардию Украины, отреагировал на ненормативную лексику своей бывшей партнерши, певицы Кристины Соловий. Он отметил, если бы на мероприятии присутствовал поэт-сатирик Лесь Подервянский, его бы сильно "удивило" мнение, что наш народ начал использовать брань только во время войны.

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Своими мыслями лидер группы "Жадан и Собаки" поделился на благотворительном фестивале Faine Misto, сообщает muzvar. По мнению 49-летнего мужчины, бурную реакцию аудитории вызвало не ругательское выражение артистки, а то, к чему оно касалось.

"Украинцы же реагировали не на ненормативную лексику, а на то, на что она была направлена. Очевидно, там это вопрос декоммунизации. Давайте не играть в эти игры", – высказался общественный деятель.

По словам Сергея Жадана, он не считает, что 31-летняя солистка вела себя слишком экспрессивно. Исполнитель в шутку заметил, что украинский поэт, известный своей острой сатирой, был бы "впечатлен" таким инцидентоном: "Я думаю, если бы здесь сидел Лесь Подервянский, он бы сильно удивился, если бы вы сказали, что украинцы начали материться во время полномасштабной войны".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кристина Соловий попала в скандал из-за своего выступления в Одесской области. Во время концерта звезда заявила, что, по ее мнению, былое название Черноморска, Ильичевск – "полная х*йня". Со временем на певицу был составлен админпротокол из-за инцидента.

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