'Полная х*йня': Соловий на концерте в Черноморске сказала, что думает о предыдущем названии города. Видео

Популярная украинская певица Кристина Соловий попала в скандал из-за своего выступления в Черноморске Одесской области. Она нецензурно высказалась о предыдущем названии, которое носил город – до 2016 года Черноморск был Ильичевском.

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По мнению Соловой, это название – "полная х*йня". Кадры, на которых артистка это говорит, распространились в сети. Перед этим она попросила людей не обижаться и заявила, что она "с добром".

Певица во время выступления спросила публику, нравилось ли им прежнее название их города. Ответы были разные и Соловий сразу после того, как их услышала, высказала и свое мнение.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+

После этого она попросила людей покричать людей слово Черноморск громче – так, "чтобы ру*ня услышала".

В сети жители Черноморска и других населенных пунктов Одесщины в большинстве своем раскритиковали исполнительницу за ее слова.

"В Ильичевск можешь больше не приезжать) море на картинке теперь только увидишь", "Судя по твоим высказываниям в Ильичевске ты видно хочешь вслед за Фарион пойти?", "Кто ей дал право оскорблять название города хоть и прежнее.. какого х*я, где СБУ?", "Тепер пусть едет в Южное и шутит про Порт-Аненталь", – писали комментаторы.

Нашлись и люди, поддержавшие Соловий, однако и они отметили, что певица могла бы быть сдержаннее в своих высказываниях.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская певица Кристина Соловий раскрыла новые детали отношений с поэтом Сергеем Жаданом. Артистка отметила, что никогда не хотела быть "любовницей".

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