Зеленская на саммите НАТО познакомилась с первой леди Великобритании и продемонстрировала символическое платье от украинского бренда

Жена президента Украины Елена Зеленская посетила официальный прием по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. Во время проведения саммита Североатлантического альянса она познакомилась с первой леди Великобритании Викторией Стармер.

Видео дня

Соответствующей новостью украинка поделилась в своих соцсетях, опубликовав фото с представительницей Соединенного Королевства. Для торжественного гала-вечера в честь годовщины основания международной организации она выбрала сдержанное черно-белое платье от бренда The COAT by Katya Silchenko, пишет NV Life.

Елена Зеленская рассказала, что общаться с женой нового Премьер-министра Великобритании было легко, ведь у них сразу нашлось много общего: "Была рада познакомиться с госпожой Стармер сегодня в Вашингтоне, на полях саммита НАТО. Юристка по образованию, Виктория Стармер сейчас работает в сфере здравоохранения – занимается вопросами безопасного труда врачей Национальной службы здравоохранения Британии. Поэтому у нас сразу нашлось много общих тем".

Она отметила, что новое знакомство поможет улучшать развитие украинской медицины в области ментального здоровья, ведь Британия является родиной фундаментальных подходов в этой сфере и готовит сверхмощных специалистов.

Первая леди Украины пригласила Викторию Стармер принять участие в четвертом киевском Саммите первых леди и джентльменов Summit of First Ladies and Gentlemen. В этом году мероприятие будет посвящено безопасности детей – в условиях войны, в семье, в школе, в цифровом пространстве.

Во время делового ужина-приема в честь 75-й годовщины основания НАТО Елена Зеленская появилась в классическом платье-футляре от дизайнера Кати Сильченко. Несмотря на то, что темная цветовая палитра редко используется брендом, оттенок был выбран с символической целью: "Черный цвет, не свойственный бренду the COAT, однако был выбран для первой леди не случайно, учитывая обстоятельства. Но его сочетание с белоснежными воротником и скрытыми манжетами символизируют надежду на хорошие новости и веру даже в самые тяжелые времена".

Образ украинка дополнила темными серьгами и белыми каблуками-лодочками.

Ранее OBOZ.UA рассказал о трех стильных образах, которые показала Елена Зеленская в Вашингтоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!