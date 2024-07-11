В черно-белой вышиванке, костюме-тройке и с символической брошкой: Зеленская показала три стильных образа в Вашингтоне. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская в Вашингтоне, США, показала три образа, в которых посетила разные события во время командировки с мужем. Вместе они почтили память украинцев, чьи жизни унес Голодомор 1932–1933 годов, но позже разделились.

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Фотографиями жена Владимира Зеленского поделилась в своих соцсетях. Она успела сменить три наряда за несколько дней, каждый из которых подчеркивал красоту украинки.

К мемориалу первая леди подошла в светлой вышиванке, созданной брендом "Gaptuvalnya". На сайте модель "Яворивский чудоцвет" можно найти за 9950 грн. Елена Зеленская уже появлялась в ней на публике.

Минималистичный орнамент женской рубашки вдохновлен красотой и самобытностью яворовского платка, который распространен на Львовщине. Фото в вышитой черными нитями этнической одежде появлялось в соцсетях Елены Зеленской в День вышиванки.

Образ дополнила черная юбка и туфли-лодочки такого же цвета. Волосы первой леди собрали в сдержанную прическу – низкий хвост – выпустив передние пряди.

Вторым луком украинки стал черный костюм, в котором она побывала в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Простой, но одновременно изысканный наряд, Елена Зеленская соединила с кремовой обувью.

Следующим – и более сложным – образом супруги президента Украины был костюм-тройка глубокого, синего оттенка. Под жилет украинка надела белую рубашку, придавшую ей официальности, а на лацкане жакета можно увидеть большую брошь "Полынь, Евшан-Зелье", которую она уже показывала раньше не раз.

Ранее OBOZ.UA писал, какие еще украшения есть в коллекции первой леди. Как правило, это винтажные броши или приобретенные у отечественных производителей.

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