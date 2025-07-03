Зазвучала сирена по всему аэропорту: муж Ирины Федишин едва избежал ареста в Ирландии

Украинская певица Ирина Федишин вместе с семьей едва не завершила гастроли за рубежом громким скандалом – в международном аэропорту Дублина, Ирландия, поднялась тревога, когда ее муж случайно нажал аварийную кнопку. Семью остановила охрана, а на место прибыла полиция, которая пригрозила Виталию Човнику арестом.

Видео дня

Как рассказала певица в интервью для ЖВЛ, они должны были возвращаться в Украину, но сначала перепутали дату рейса, придя на день раньше. А уже на следующий день ошиблись гейтом. Увидев, что в зоне ожидания никого нет, запаниковали, решив, что опоздали. В суматохе муж артистки нажал на красную кнопку – это и спровоцировало громкую сирену на весь терминал.

"Муж нажал на какую-то красную кнопку. Включилась сигнализация, сирена на весь аэропорт. Но тем не менее двери открылись. И мы с сумками бежали к нашему самолету. Подбежала охрана и говорит: "Вы куда? Вернитесь назад! Туда нельзя!" – рассказала Федишин.

Работники службы безопасности сразу вызвали полицию, которая пригрозила ее мужу задержанием. Но когда выяснилось, что семья просто перепутала гейт и посадка еще продолжается, ситуацию удалось уладить.

Избежать проблем с полицией помог неожиданный ход – Виталий Човник переложил вину на младшего сына.

"Полицейские спрашивают об инциденте, говорят, что задержат, потому что "вы нажали кнопку, сигнализация сработала". А мой муж наговаривает на Олежика. А в ответ от сына: "Вы нажали, а говорите, что это я!" И он ответил: "Олежик, тихонько, потому что тебе ничего не будет, а папу полиция посадит". И уже когда мы садились на рейс, то полицейский подошел к Олежику и говорит: "Больше так не делай, кнопочки не нажимай", – со смехом вспомнила артистка.

Ирина Федишин с мужем воспитывают двух сыновей – Юрия (14 лет) и Олега (9 лет). Во время туров ребята помогают родителям за кулисами, а младший, по словам звезды, даже охраняет ее в гримерке. Хотя из-за учебы семья не может постоянно путешествовать вместе, дети уже интересуются организацией концертов и мечтают приобщиться к творческому процессу полноценно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Федишин помогла полиции разоблачить мошенницу, которая наживалась на военных. Аферистка называла себя представительницей благотворительного фонда звезды и требовала с защитников деньги за предоставление автомобилей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!