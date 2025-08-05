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"Заживем – на моря поедем. А потом его убьют": российский блогер отправила мужа на "СВО" и рассказала о выгодах

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
'Заживем – на моря поедем. А потом его убьют': российский блогер отправила мужа на 'СВО' и рассказала о выгодах

Российский блогер из Тюмени Анастасия нашла довольно много преимуществ в том, чтобы отправить своего мужа на войну против Украины. Женщина отметила, что пока ее избранник будет участвовать в так называемой "СВО", она постоянно будет получать выплаты от РФ, кроме того, будет иметь неплохие льготы.

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Она уже нафантазировала, как будет тратить полученные средства на отдых, и кажется, даже не волнуется из-за того, что ее мужа могут убить. Такое заявление блогер сделала во время прямого эфира в российской соцсети "ВКонтакте".

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"Он идет на СВО, я оформляю детей на него. Мы такие как бы счастливая пара. Получаю единовременную выплату в размере 5 миллионов, также ежемесячно там 200-300 тысяч. Плюс смотрите, какой выхлоп: детский садик – льготы, школа – льготы, ежемесячная выплата, как жене военнослужащего. Мы вообще заживем – на моря поедем. А потом его там убьют", – со смехом сказала женщина.

Даже после того, как россиянка заговорила о вероятной смерти мужа на войне, ее позитивный настрой отнюдь не испортился. Она начала размышлять, смогут ли они приобрести дом на все эти выплаты.

"Заживем – на моря поедем. А потом его убьют": российский блогер отправила мужа на "СВО" и рассказала о выгодах

Такие слова блогера очень разозлили россиян, поэтому они набросились на нее с негативом. После волны хейта она удалила запись эфира со своей страницы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российская блогерша подняла крик из-за отказа в шенгенской визе и получила дельный совет от украинцев.

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