'Заживем – на моря поедем. А потом его убьют': российский блогер отправила мужа на 'СВО' и рассказала о выгодах

Российский блогер из Тюмени Анастасия нашла довольно много преимуществ в том, чтобы отправить своего мужа на войну против Украины. Женщина отметила, что пока ее избранник будет участвовать в так называемой "СВО", она постоянно будет получать выплаты от РФ, кроме того, будет иметь неплохие льготы.

Видео дня

Она уже нафантазировала, как будет тратить полученные средства на отдых, и кажется, даже не волнуется из-за того, что ее мужа могут убить. Такое заявление блогер сделала во время прямого эфира в российской соцсети "ВКонтакте".

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

"Он идет на СВО, я оформляю детей на него. Мы такие как бы счастливая пара. Получаю единовременную выплату в размере 5 миллионов, также ежемесячно там 200-300 тысяч. Плюс смотрите, какой выхлоп: детский садик – льготы, школа – льготы, ежемесячная выплата, как жене военнослужащего. Мы вообще заживем – на моря поедем. А потом его там убьют", – со смехом сказала женщина.

Даже после того, как россиянка заговорила о вероятной смерти мужа на войне, ее позитивный настрой отнюдь не испортился. Она начала размышлять, смогут ли они приобрести дом на все эти выплаты.

Такие слова блогера очень разозлили россиян, поэтому они набросились на нее с негативом. После волны хейта она удалила запись эфира со своей страницы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российская блогерша подняла крик из-за отказа в шенгенской визе и получила дельный совет от украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!