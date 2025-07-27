'Вас надо в клетках держать!' Российский блогер подняла крик из-за отказа в шенгенской визе и получила дельный совет от украинцев

Российский блогер и репетитор английского языка Екатерина Ведерникова пожаловалась в соцсети Threads на то, что ей отказали в подаче документов на шенгенскую визу. Причина – паспорт гражданки РФ. Вместо сочувствия она получила шквал жестких ответов, особенно со стороны украинских пользователей, которые ежедневно сталкиваются с последствиями российской агрессии.

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"Меня сейчас стошнит, мне только что отказали в подаче Шенгена, потому что у меня паспорт РФ", – написала Ведерникова с возмущением, на которое вспыхнула реакция соцсети. Ее слова вызвали волну возмущения среди тех, для кого российское гражданство не просто штамп в паспорте, а символ войны, разрушений и страданий.

Пользователи соцсети указали блогеру на реальные причины, почему россиянам все чаще отказывают в визах:

"А вам разве нужна виза, чтобы в другие страны вторгнуться?"

"Меня тошнит от недосыпания, потому что твоя страна сегодня ночью снова обстреляла мой город".

"Вас не только в Шенген нельзя пускать, вас надо в клетках держать, как диких собак. Потому что там, где вы появляетесь, вы начинаете качать свои права, насаждать свой язык и объявлять своей территорией".

"Вас ждут в Афганистане, Северной Корее и Иране ваши друзья".

"Зато можете съездить на кладбище в Мариуполь, где похоронены мои соседи под завалами домов после обстрелов армии РФ".

"Как меня до сих пор поражает, что граждан РФ тошнит не от "СВО", а от того, что их в ЕС не пускают".

"Нужно подаваться через Львовское консульство".

"Можете поехать на Авдеевский карьер, вы же его для чего-то оккупировали? Есть Мелекино, Абхазия, Донецкое море, Мариуполь и Бердянск.... Можете прекрасно провести лето".

"А меня тошнит от мысли, что мою родину записали в конституцию России как свою территорию (Запорожская область)".

"Граждан РФ не тошнит от "СВО", похищения украинских детей, убитых соседей, диктатора Путина, который разворовал страну и сидит на троне 25 лет, развала экономики, здравоохранения, инфраструктуры в России, только тошнит россиян от отказа Шенгена. Как европеец полностью поддерживаю все отказы Шенгена россиянам".

Реакция Ведерниковой: я же вам ничего не сделала

В ответ на критику блогер выдала несколько постов, в которых заявила, что подобная реакция якобы свидетельствует о "низком уровне критического мышления".

"Писать гадости человеку с паспортом РФ, который ни разу не причинил вам ничего плохого, просто потому, что у него паспорт страны, с которой ваша страна воюет, – red flag. Уровень вашего развития и критического мышления, господа, всем понятен, не позорьтесь".

Напоследок Ведерникова в порыве возмущения добавила еще более показательную реплику, обозвав украинцев: "Как понять, что человек долбо**б, сказать ему, что мне с паспортом РФ отказали в Шенгене. Долбо**б посчитает, что так мне и надо, потому что мое государство воюет с его государством".

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