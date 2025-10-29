'Засуньте свои карты в одно место'. Блогер и таролог 'напророчили' оккупацию Одессы, Харькова и Николаева: их требуют осудить

Вокруг блогера-миллионника Татьяны Коряк, более известной аудитории как Корячка, и таролога Юлии Левченко разгорелся громкий скандал. Они попали в немилость пользователей сети, ведь с помощью карт "напророчили", как в будущем могут "разделить" Украину.

Таролог выдала, что враг якобы оккупирует Одесскую и Харьковскую области, а также Николаев. Возмутительное "предсказание" она сделала в интервью, проморолик к которому Корячка обнародовала на личной странице в Instagram.

"Давай сейчас проверим, поделят ли Украину. Поделят еще и как. Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. В состав РФ перейдет Одесская область, Харьковская область, в том числе сам Харьков, и Николаев", – отметила Юлия Левченко, анализируя карты таро.

Как отреагировали в сети

Такое "пророчество" спровоцировало шквал критики в сторону Корячки и таролога в сети. Юзеры начали отмечать, что распространять подобные "предсказания" в информационном пространстве максимально неуместно, а некоторые даже призвали их осудить.

"Очень патриотично, особенно для ребят, которые ценой жизни защищают границы".

"Я считаю, что такие публикации у блогеров-миллионников должны заинтересовать СБУ. Потому что это российская пропаганда, которая работает на руку врагу".

"Вы следуете за российским кораблем".

"Такие гадания – это один из видов пропаганды. Прекращайте это делать на публику".

"Таким гадалкам надо лет по 10 наворожить, чтобы все остальные такой х*ней больше не занимались".

"Девушка, засуньте свои карты себе в одно место и больше такого не пи...."

Что сказала Корячка

Блогер не оставила без внимания большое количество хейта в свою сторону. Она вышла на связь в Instagram-stories, где опубликовала саркастический ролик, на котором якобы делает собственное предсказание на "картах таро". Корячка решила "напророчить" могут ли ее осудить из-за интервью, а в качестве ответа показала бумажку с изображением среднего пальца.

"Все друзья, х*рня. Расходимся. Не посадят Корячку за решетку. Что же такое", – сказала блогер.

Предыдущие скандалы с интернет-деятельницей

Корячку можно назвать довольно скандальной персоной в отечественном инфопространстве. В 2023 году чемпионка Украины по фитнес-бикини, которая родом из Бахмута Донецкой области, публично назвала украинских защитников "мясом".

"Количество воинов ничего не решит. Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас х*ярят артиллерией, танками, самолетами. У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? Мне жаль наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами решить?", – выдала блогер.

После таких слов подписчица Корячка отметила, что украинцы не хотели идти на войну, но должны были это сделать, чтобы уберечь Родину от оккупантов. В ответ на это интернет-деятельница выдала, что юзер "мыслит в одну сторону", а если бы думала как она, то РФ бы "не напала".

Не смогла оставить такие упреки без внимания вдова Героя Украины, подполковника Олега Адамовского – Анна. Она поставила Корячке справедливый вопрос: "Если бы убили твоего мужа, ты бы также так рассуждала?". Блогер ответила так: "Я не собираю терять еще и мужа в этих имперских играх! Если так яро хотим войны – оружие в руки и на фронт! А о сидим на диванах и размышляем чьими руками воевать".

Позже Корячка похвасталась своей хорошей жизнью за границей. Блогер показала, как летела с мужем на частном самолете в Канны. Они посетили благотворительный вечер Ukraine Fashion Film Festival, который организуют украинцы. Кстати, на красную дорожку Корячка вышла в платье, которое обнажало половину тела, чем разозлила сограждан.

В сентябре этого года блогер шокировала сеть роликом, где вместе с мужем и дочерью насмехается над украинским языком. Во время выполнения домашнего задания девочка читала текст на соловьином, делая очень много ошибок. Вместо того, чтобы помочь ребенку, родители смеялись и повторяют слова в искаженной манере, напоминая произношение бывшего премьера Николая Азарова, известного своим пренебрежительным и карикатурным отношением к украинскому.

