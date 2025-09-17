'Хохочут над украинским языком': блогер-миллионник Корячка шокировала сеть видео, как учит с дочерью уроки 'в стиле Азирова'

Украинский блогер-миллионник Татьяна Коряк, более известная как Корячка, оказалась в очередном скандале. Она опубликовала видео, на котором вместе с мужем и дочерью насмехается над украинским языком во время выполнения домашнего задания.

На видео видно, как ребенок пытается прочитать украинский текст, но делает это со значительными трудностями. Вместо того чтобы помочь дочери, родители смеются и повторяют слова в искаженной манере, напоминая произношение бывшего премьера Николая Азарова, который известен своим пренебрежительным и карикатурным отношением к украинскому.

Резкая реакция журналистов и общества

Журналист и общественный деятель Константин Андриюк высказался по поводу ситуации, подчеркнув, что ребенок, который родился и вырос в Украине, совсем не знает украинского языка, и это подается родителями как повод для шуток.

"На видео со своими родителями, они вместе хохочут над украинским языком. Потому чтоее ребенок, который родился, вырос и живет в Украине не знает единого и государственного языка Украины. От слова совсем. Но помните, что язык России в Украине "удемляют". А те, кто пропагандируют русский мир в Украине и язык России, "нисколько не раскалывают общество". Они просто намекают что "какая разница украинцы или россияне, они же – один народ", – с сарказмом подчеркнул Андриюк.

В комментариях к ролику пользователи разразились критикой:

"Да родители тупые, как пробки".

"Какие долбо*бы делают из москворотой пи*ды какую-то звезду?"

"Москали".

"И кто-то потом спрашивает – почему у нас война?"

"Удивляет количество подписчиков этой высокоразвитой дамы".

"Не знать язык страны проживания могут только туристы, оккупанты, или болваны".

"То есть, люди хвастаются, что безграмотны? И не смогли научить ребенка даже элементарному?"

"Ужас просто, почему эти уроды до сих пор в Украине? Пусть чешут на Московию".

Блогер с миллионной аудиторией

Интересно, что Корячка родом из Бахмута – города, который стал символом несокрушимости украинцев и подвергся наибольшим разрушениям в результате российской агрессии. Несмотря на это блогер фактически демонстрирует пренебрежение к украинской культуре и языку.

В своем Instagram Коряк имеет более 1 миллиона подписчиков, что делает ее одной из самых известных украинских блогеров. Ее страница активно монетизируется, а сама она регулярно организует платные ретриты. В частности, уже 20–26 сентября инфлюенсер планирует тур под названием "Мистический Египет" в Каире.

Серия скандалов

Это далеко не первый случай, когда Корячка вызывает шквал критики. Прошлой осенью блогер назвала воинов ВСУ "мясом", а власть обвинила в "геноциде своего народа". Тогда ее заявления вызвали настоящий информационный взрыв, а многие украинцы начали требовать, чтобы она навсегда покинула страну.

В мае 2024 года Татьяна Коряк снова оказалась в заголовках после того, как похвасталась путешествием на частном самолете в Канны вместе с мужем. Во Франции блогер вышла на красную дорожку в образе, который пользователи назвали унизительным для украинских женщин и "луком неполноценности". Тогда Корячку обвиняли в том, что она создает ложный имидж украинки как "куклы" и расточительного инфлюенсера.

