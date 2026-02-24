Зареклась давать интервью: Ольга Сумская вспомнила переломный момент в отношениях с Екатериной Осадчей, после которого она не спала три дня

Актриса Ольга Сумская заявила, что жалеет об одном из интервью, которое дала Екатерине Осадчей, и назвала его переломным в их отношениях. По словам актрисы, после выхода программы она пережила сильный стресс и не спала несколько дней.

Об этом народная артистка Украины рассказала в интервью проекту "Тур звездами". Сумская объяснила, что во время разговора сказала вещи, которые не планировала озвучивать публично, а впоследствии ее слова были поданы в другом контексте.

"Я очень сожалею, потому что у Екатерины Осадчей специфическое общение. Ты каким-то странным образом начинаешь говорить совершенно ненужные откровенные вещи, о которых ты потом ужасно жалеешь. И у меня как раз было это интервью, когда я рассказала то, чего я не должна была рассказывать. И оно было искажено", – отметила актриса.

По словам Сумской, после выхода программы отдельную фразу вырвали из контекста и сделали на ней акцент. Актриса призналась, что ситуация стала для нее серьезным психологическим ударом.

"Выхватили фразу и сыграли на этом, хотя она была в совершенно другом контексте. Я об этом ужасно жалею. Я не спала несколько дней, у меня был страшный стресс. Я была в страшном состоянии, потому что это нервы, ведь ты поняла, что ты сделала", – рассказала Сумская.

Она добавила, что обращалась к продюсерам программы с просьбой удалить фрагмент, который вызвал резонанс, однако ей отказали.

"Я просила продюсеров программы удалить этот текст. Это моя личная просьба и мое право, кстати. Мне не пошли навстречу, потому что это горячая новость. И мне сказали тогда: "Нет, мы не вырежем, потому что мы на этом сыграем продолжение". Это был ужас", – поделилась артистка.

Отвечая на вопрос, обиделась ли она тогда на Екатерину Осадчую и на "Світське життя" в целом, Сумская отметила, что не видит смысла в обидах. В то же время она признала, что осадок остался. По ее словам, именно после этого случая она дала себе обещание больше не давать интервью Осадчей.

"Я зареклась тогда вообще любое интервью Екатерине давать. Хотя потом были наши встречи, но уже нет той теплоты, тех отношений, которые были, скажем, до этого интервью. И никогда их не будет после такого", – подчеркнула Сумская.

Артистка не отметила, о каком именно интервью идет речь, однако уточнила, что это произошло 10 лет назад. Однако в "Люкс ФМ" предположили, что резонанс могло вызвать ее заявление относительно старшей дочери Антонины Паперной и вопроса ее гражданства.

Тогда актриса публично комментировала карьеру Антонины в России и объясняла, что для работы в Москве с украинским паспортом возникают сложности. В программе это подали как готовность дочери сменить гражданство на российское ради профессиональной реализации. Сама Сумская впоследствии подчеркивала, что ее слова были искажены, а речь шла о рабочих обстоятельствах и юридических нюансах, а не о политической позиции.

