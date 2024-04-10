Занимается в кожаных штанах. 59-летний Ленни Кравиц поразил сеть, показав видео из спортзала

59-летний рок-музыкант Ленни Кравиц показал видео из спортзала. Поклонников артиста поразила не только форма знаменитости, но и образ для тренировки.

На ролике можно увидеть, как певец выполняет упражнение со штангой в кожаных брюках, солнцезащитных очках и майке в сетку. Видео на Instagram-странице звезды быстро стало вирусным, набрав за два часа более 3 миллионов просмотров.

Кравиц, недавно отдыхавший в Мексике, максимально использовал свое время в тренажерном зале, нацеливаясь одновременно на мышцы кора, мышцы плеч, рук и верхней части груди. "Слава Богу за сегодня! Никогда не было лучше, чем сейчас. Нет коротких путей, поэтому не упустите свой день. Всё возможно. Всем любви!" – говорится в сообщении.

Фанаты рок-музыканта положительно восприняли ролик, поделившись мыслями в комментариях:

"Причины, почему я не начал заниматься спортом: прежде всего – у меня нет кожаных штанов".

"Он никогда не выходит из образа. Настоящая рок-звезда!"

"Чувак! Ботинки и кожаные брюки во время тренировки – это безумие! Всегда на стиле!"

"Это 59-летний мужчина!"

"Только ты можешь тренироваться в кожаных штанах, сетчатом топе и байкерских ботинках и выглядеть при этом сексуально".

"Когда этот тренировочный костюм появится в продаже?"

В прошлом году Ленни Кравиц выпустил дерзкий видеоклип на песню "TK421", которую сняла ему украинская клипмейкер Таня Муиньо. Певец назвал их сотрудничество "соединением двух украинцев", напомнив о своих корнях. Как известно, прадед звезды, Леонид Кравец, был киевлянином. Детальнее – в нашем материале.

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