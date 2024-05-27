Более 20 лет вместе. Фото Валерия и Елены Залужных, любовь которых вдохновляет

Ни для кого, вероятно, не составляют секрета теплые отношения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с женой Еленой, с которой они в браке уже более 20 лет. Многих украинцев умилял романтический характер "железного" человека, а новое опубликованное селфи с любимой этому доказательство.

На свежем фото, которое в Facebook набрало более 43 тысяч лайков, супруги выглядят счастливыми. Подписчики генерала в отставке засыпали его комплиментами в комментариях. Поэтому OBOZ.UA решил вспомнить другие фотографии семьи Залужных, благодаря которым можно понять, что настоящая любовь не подвластна времени.

Как ранее писал экс-главнокомандующий ВСУ, жена для него – самый близкий человек. Так, в день ее рождения Залужный разместил романтический пост, где рассказал о своей безумной любви, которая уже выдержала более 20 лет совместной жизни.

"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг, – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая", – писал он.

Об избраннице "железного генерала" известно немногое. До полномасштабной войны РФ она работала финансисткой в банке, но сохранила ли свое место работы – информации нет. Ранее Елена с мужем часто ходили в пешие туристические походы по Украине.

Супруги воспитывают двух детей: Кристину и Арину. Старшая – военнослужащая в Киевском гарнизоне, а младшая планирует стать медиком и учится в Одессе по этой специальности в мединституте.

Ранее OBOZ.UA писал, какие фотографии стали самыми важными за весь срок президентства Владимира Зеленского. Они говорят сами за себя.

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