"Зачем они строят бункеры?" Бывший участник Modern Talking напугал европейцев "худшим сценарием" в войне России против Украины

Немецкий певец и бывший участник дуэта Modern Talking Дитер Болен сделал скандальное заявление о полномасштабном вторжении России на территорию Украины. Артист напугал европейцев тем, что победа нашего народа над российскими оккупантами будет "худшим сценарием", ведь якобы станет причиной начала "мировой войны".

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Свои опасения Болен озвучил в подкасте Hopf & Kettner. В частности, певец откровенно раскритиковал проукраинскую позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, более того, заявил, что тот "знает только слово "война".

"Зачем они строят бункеры? Что они задумали? Мне от этого становится страшно. Я же не строю бункеры просто так, ради забавы. Я строю бункеры, когда предвижу, что кто-то хочет войны. Он (Мерц. – Ред.) твердо верит, что Украина может победить. И даже не задумывается над тем, что будет, если это произойдет", – рассказал бывший участник Modern Talking.

Сам же Дитер Болен не скрывает, что мысль о победе Украины над Россией вызывает у него страх. Артист убежден: РФ как ядерная держава не сдастся без боя, да и диктатор Владимир Путин не подчинится нашей Родине "просто так".

"Если Украина победит Россию, то может начаться мировая война", – заявил исполнитель.

Дитер Болен также выразил возмущение тем, как немецкие медиа освещают события вооруженной агрессии между РФ и Украиной. Бывшему участнику Modern Talking не нравится, что информацию об атаке дронов на Москву подают как нечто нормальное, а противоположную ситуацию – нет.

Напомним, что Дитер Болен не впервые вызвал скандал своей позицией по поводу российско-украинской войны. В октябре 2022 года он раскритиковал мировых лидеров за введение санкций против РФ, мотивируя это тем, что из-за этого Европа "страдает от холода". Единственным правильным шагом он называл диалог с Путиным.

Через год Болен все же назвал войну в Украине ужасной, однако без распространения пропагандистских нарративов не обошлось. Артист выступил против предоставления оружия нашей стране, мотивируя это тем, что это "не положит конец насилию".

Что известно о певце

Дитер Болен родился 7 февраля 1954 года в Германии. Во время учебы в школе и университете он участвовал в нескольких группах, для которых написал около 200 песен, а параллельно пытался получить работу в одну из студий звукозаписи. В конце 1978 года артисту "улыбнулась судьба", и он устроился в издательство Intersong, где занимал должность продюсера и композитора.

Широкую известность Болен обрел благодаря группе Modern Talking, которую в 1984 году основал вместе с Томасом Андерсом (настоящее имя – Бернд Вайдунг). Уже первый сингл артистов "You're My Heart, You're My Soul" стал мировым хитом, а за время существования дуэта было продано 165 миллионов звуковых носителей с их треками. Однако, несмотря на успех, история группы оказалась не слишком продолжительной. Осенью 1987 года Modern Talking прекратили свою деятельность. После этого Дитер Болен основал группу Blue System, которая просуществовала около 10 лет. Творческую деятельность артист не прекращает и по сей день.

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