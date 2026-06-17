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Metallica, пожертвовавшая огромные суммы украинцам, опозорилась сотрудничеством с российской группой, которая выступала в Крыму и поддерживает "СВО"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
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Metallica опозорилась сотрудничеством с российской группой
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Группа Metallica, которая после начала полномасштабного вторжения неоднократно поддерживала Украину и жертвовала значительные средства на гуманитарную помощь украинцам, оказалась в центре скандала из-за сотрудничества с российской рок-группой "Слот". Музыкантов обвинили в продвижении коллектива, поддерживающего российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских городов.

На это обратил внимание вокалист группы "Силует". На официальной странице Metallica в Instagram появился совместный пост с российским коллективом в рамках конкурса каверов, посвященного 30-летию альбома Load. Группа "Слот" стала одним из победителей этапа конкурса, после чего американские музыканты опубликовали видео с их исполнением.

На официальной странице Metallica в Instagram появился совместный пост с российским коллективом

Однако такое сотрудничество вызвало волну возмущения среди украинских и международных фанатов, ведь у "Слот" довольно противоречивая репутация после начала войны России против Украины.

Под совместной публикацией пользователи оставили сотни критических комментариев, обвиняя Metallica в продвижении артистов, связанных с российской оккупационной политикой:

"Вы совершили огромную ошибку".

"Пожалуйста, удалите это видео. Участники этой группы открыто поддерживают вторжение России в Украину".

"Нельзя одновременно выбирать эту пропутинскую группу и навещать украинских солдат в госпитале".

Реакция сети.

"Эта группа поддерживает войну в Украине. Надеюсь, это ошибка".

"Россия = уплата налогов = новые ракеты и российские солдаты в Украине".

​​"Я слушаю вашу музыку с 12 лет (сейчас мне 26). Увидеть вас вживую было одной из моих мечт на протяжении многих лет. Я также знаю о вашей поддержке Украины во время войны против России. Но увидев этот пост, я был разбит".

"Уважаемая Metallica, группа "Слот" посещала оккупированные территории Украины и оказывала поддержку участникам так называемой "СВО".

Реакция сети.

Несколько украинских поклонников также написали эмоциональное обращение к музыкантам, в котором напомнили об украинских военных, слушавших песни Metallica на фронте и которых когда-то поддерживала сама группа.

Реакция сети.

От антивоенного заявления до выступлений для оккупантов

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году группа "Слот" опубликовала заявление с осуждением войны. Из-за этого в России начали отменять их концерты, а сам коллектив попал в неофициальные списки нежелательных артистов.

"Слот" выступал на ТОТ

Впоследствии, по сообщениям российских СМИ, представители власти предложили группе вернуть возможность выступать в обмен на участие в провластных мероприятиях. Против такого сценария выступила многолетняя вокалистка коллектива Дарья Ставрович, которая была лицом группы почти 20 лет. В итоге певица покинула коллектив, а "Слот" продолжил деятельность уже с новой вокалисткой.

В 2024 году стало известно, что музыканты выступали на временно оккупированной части Запорожской области перед российскими военными. Кроме того, группа неоднократно выступала в оккупированном Крыму после его аннексии Россией.

Группа выступала в Крыму

Политическая позиция Metallica

После 24 февраля 2022 года Metallica активно поддерживала Украину. Через свой благотворительный фонд All Within My Hands музыканты сначала пожертвовали 100 тысяч долларов на помощь украинцам, а позже направили ещё 500 тысяч долларов организации World Central Kitchen, которая обеспечивала питанием украинских беженцев.

Кроме того, в ходе кампании Months of Giving группа вместе с поклонниками собрала около 1 миллиона долларов для инициативы #ChefsForUkraine.

После 24 февраля 2022 года Metallica активно поддерживала Украину

Именно поэтому многие фанаты считают, что продвижение группы, выступавшей на оккупированных украинских территориях и перед российскими военными, противоречит прежней позиции Metallica в отношении поддержки Украины.

На момент написания материала американская группа публично не комментировала критику и не объясняла, знали ли её представители о деятельности российского коллектива на оккупированных территориях Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Metallica обратилась к "особой подруге из Украины" перед 95 тысячами зрителей. По словам фронтмена,он лично пообщался с украинкой перед началом шоу.

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