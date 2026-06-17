Metallica, пожертвовавшая огромные суммы украинцам, опозорилась сотрудничеством с российской группой, которая выступала в Крыму и поддерживает "СВО"

Группа Metallica, которая после начала полномасштабного вторжения неоднократно поддерживала Украину и жертвовала значительные средства на гуманитарную помощь украинцам, оказалась в центре скандала из-за сотрудничества с российской рок-группой "Слот". Музыкантов обвинили в продвижении коллектива, поддерживающего российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских городов.

Видео дня

На это обратил внимание вокалист группы "Силует". На официальной странице Metallica в Instagram появился совместный пост с российским коллективом в рамках конкурса каверов, посвященного 30-летию альбома Load. Группа "Слот" стала одним из победителей этапа конкурса, после чего американские музыканты опубликовали видео с их исполнением.

Однако такое сотрудничество вызвало волну возмущения среди украинских и международных фанатов, ведь у "Слот" довольно противоречивая репутация после начала войны России против Украины.

Под совместной публикацией пользователи оставили сотни критических комментариев, обвиняя Metallica в продвижении артистов, связанных с российской оккупационной политикой:

"Вы совершили огромную ошибку".

"Пожалуйста, удалите это видео. Участники этой группы открыто поддерживают вторжение России в Украину".

"Нельзя одновременно выбирать эту пропутинскую группу и навещать украинских солдат в госпитале".

"Эта группа поддерживает войну в Украине. Надеюсь, это ошибка".

"Россия = уплата налогов = новые ракеты и российские солдаты в Украине".

​​"Я слушаю вашу музыку с 12 лет (сейчас мне 26). Увидеть вас вживую было одной из моих мечт на протяжении многих лет. Я также знаю о вашей поддержке Украины во время войны против России. Но увидев этот пост, я был разбит".

"Уважаемая Metallica, группа "Слот" посещала оккупированные территории Украины и оказывала поддержку участникам так называемой "СВО".

Несколько украинских поклонников также написали эмоциональное обращение к музыкантам, в котором напомнили об украинских военных, слушавших песни Metallica на фронте и которых когда-то поддерживала сама группа.

От антивоенного заявления до выступлений для оккупантов

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году группа "Слот" опубликовала заявление с осуждением войны. Из-за этого в России начали отменять их концерты, а сам коллектив попал в неофициальные списки нежелательных артистов.

Впоследствии, по сообщениям российских СМИ, представители власти предложили группе вернуть возможность выступать в обмен на участие в провластных мероприятиях. Против такого сценария выступила многолетняя вокалистка коллектива Дарья Ставрович, которая была лицом группы почти 20 лет. В итоге певица покинула коллектив, а "Слот" продолжил деятельность уже с новой вокалисткой.

В 2024 году стало известно, что музыканты выступали на временно оккупированной части Запорожской области перед российскими военными. Кроме того, группа неоднократно выступала в оккупированном Крыму после его аннексии Россией.

Политическая позиция Metallica

После 24 февраля 2022 года Metallica активно поддерживала Украину. Через свой благотворительный фонд All Within My Hands музыканты сначала пожертвовали 100 тысяч долларов на помощь украинцам, а позже направили ещё 500 тысяч долларов организации World Central Kitchen, которая обеспечивала питанием украинских беженцев.

Кроме того, в ходе кампании Months of Giving группа вместе с поклонниками собрала около 1 миллиона долларов для инициативы #ChefsForUkraine.

Именно поэтому многие фанаты считают, что продвижение группы, выступавшей на оккупированных украинских территориях и перед российскими военными, противоречит прежней позиции Metallica в отношении поддержки Украины.

На момент написания материала американская группа публично не комментировала критику и не объясняла, знали ли её представители о деятельности российского коллектива на оккупированных территориях Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Metallica обратилась к "особой подруге из Украины" перед 95 тысячами зрителей. По словам фронтмена,он лично пообщался с украинкой перед началом шоу.

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