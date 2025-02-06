'За сколько ты на это согласилась?' Маша Кондратенко рассекретила, заплатили ли ей за роль Klavdia Petrivna

Украинская певица Маша Кондратенко, которую долгое время подозревали в том, что она скрывается за образом Klavdia Petrivna, призналась, получала ли средства за временную роль загадочной исполнительницы. Финалистка Национального отбора на песенный конкурс Евровидения 2025 рассекретила: ей не платили за сотрудничество, однако это стало очень полезным опытом.

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Об этом она рассказала на YouTube-канале NABARI. 25-летняя звезда не раскрыла много деталей о коллаборации из Klavdia Petrivna, однако отметила: работать с коллегой было довольно приятно и весело.

"Я не знаю, почему кто-то решил, что мне за это платили. Когда-то ко мне подошла SKYLERR и спросила: "За сколько ты на это согласилась?" А я бесплатно согласилась, это была просто хорошая авантюра. Это классный опыт, я сильно люблю Klavdia Petrivna как человека и ее команду", – поделилась исполнительница.

Как отметила Маша Кондратенко, сперва предложение о сотрудничестве прозвучало со стороны ее коллеги. Со временем их команды начали вместе развивать этот замысел, поэтому смогли "раскрутить" его в одну из самых интригующих авантюр отечественного шоу-бизнеса.

"Даже не было речи о том, чтобы мне кто-то за это платил. Это была такая коллаборация. Было очень весело и классно", – отметила певица.

Кроме того, Маша Кондратенко призналась, что ей действительно нравится творчество Klavdia Petrivna. По мнению финалистки Нацотбора, артистка умеет создавать меткие тексты и чувствовать, что может понравиться аудитории.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о Маше Кондратенко и о чем ее песня для Евровидения 2025.

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