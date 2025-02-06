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"За сколько ты на это согласилась?" Маша Кондратенко рассекретила, заплатили ли ей за роль Klavdia Petrivna

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
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'За сколько ты на это согласилась?' Маша Кондратенко рассекретила, заплатили ли ей за роль Klavdia Petrivna

Украинская певица Маша Кондратенко, которую долгое время подозревали в том, что она скрывается за образом Klavdia Petrivna, призналась, получала ли средства за временную роль загадочной исполнительницы. Финалистка Национального отбора на песенный конкурс Евровидения 2025 рассекретила: ей не платили за сотрудничество, однако это стало очень полезным опытом.

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Об этом она рассказала на YouTube-канале NABARI. 25-летняя звезда не раскрыла много деталей о коллаборации из Klavdia Petrivna, однако отметила: работать с коллегой было довольно приятно и весело.

"Я не знаю, почему кто-то решил, что мне за это платили. Когда-то ко мне подошла SKYLERR и спросила: "За сколько ты на это согласилась?" А я бесплатно согласилась, это была просто хорошая авантюра. Это классный опыт, я сильно люблю Klavdia Petrivna как человека и ее команду", – поделилась исполнительница.

Как отметила Маша Кондратенко, сперва предложение о сотрудничестве прозвучало со стороны ее коллеги. Со временем их команды начали вместе развивать этот замысел, поэтому смогли "раскрутить" его в одну из самых интригующих авантюр отечественного шоу-бизнеса.

"Даже не было речи о том, чтобы мне кто-то за это платил. Это была такая коллаборация. Было очень весело и классно", – отметила певица.

"За сколько ты на это согласилась?" Маша Кондратенко рассекретила, заплатили ли ей за роль Klavdia Petrivna

Кроме того, Маша Кондратенко призналась, что ей действительно нравится творчество Klavdia Petrivna. По мнению финалистки Нацотбора, артистка умеет создавать меткие тексты и чувствовать, что может понравиться аудитории.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о Маше Кондратенко и о чем ее песня для Евровидения 2025.

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