За некоторых платят 'папики': ведущий Женя Фешак рассекретил, сколько стоит 'пропихнуть' свою песню на радио

Украинский ведущий и генеральный продюсер "Люкс ФМ" Евгений Фешак раскрыл, сколько платят отечественные артисты, чтобы продвинуть свои треки в эфире радио. По его словам, одна ротация композиции обходится в несколько десятков долларов.

Как отметил ведущий, обычно "пропихивают" свои музыкальные работы на радио те исполнители, которые хотят сделать их популярными здесь и сейчас. Об этом он заявил в интервью Славе Демину.

"Один выход песни стоит 40-50 долларов. Это для тех, кто не хочет ждать, пока песня "раскрутится", получит положительный фидбек. Им надо уже, немедленно и сейчас", – рассказал ведущий.

Евгений Фешак раскрыл, что иногда за выход композиций в радиоэфир платят "папики" молодых девушек. Эти треки даже имеют особые отметки в плейлисте. И все же, как отметил ведущий, он не включит в эфире песню, которая не будет соответствовать формату радио.

По словам Евгения Фешака, есть артисты, которые готовы отдавать огромные суммы средств, чтобы их музыкальные работы были на слуху. Самая большая сумма, которую ему платили за ротацию одной песни, была 10 тысяч долларов в год.

