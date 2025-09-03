Потап слил информацию о гонорарах Пивоварова и Поляковой: 'королева ночи' зарабатывает на $35 тысяч меньше

Продюсер Алексей Потапенко, более известный под сценическим псевдонимом Потап, раскрыл, какие гонорары просят за свои выступления украинские артисты Оля Полякова и Артем Пивоваров. По слова рэпера, эти суммы составляют десятки тысяч долларов.

Видео дня

Как отметил артист, за шоу "королевы ночи" придется отдать значительно меньше денег, чем за перформанс Пивоварова. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Вершиленко & Ko".

"25 тысяч долларов стоит заказать Slavic Balagan (новый проект Потапа. – Ред.). Это за 45 минут. Если ты живешь в Америке, то это ничего не стоит. Артем Пивоваров заряжает 60 тысяч долларов за свое выступление", – заметил продюсер.

А вот музыкальное шоу Оля Поляковой, по данным рэпера, обойдется дешевле. Как отметил Потап, ее выступление на частном мероприятии обойдется в 25 тысяч долларов.

Решил артист немного больше рассказать и о собственных заработках. Так, например, по словам Потапа, самая большая сумма, которую он получил за один концерт, была $100 000. А вот за написание песни продюсер берет 10-15 тысяч долларов и больше.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап рассекретил, сколько раз возвращался в Украину с 2022 года, и рассказал о недвижимости за границей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!