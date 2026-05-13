'За большие деньги'. Алена Тополя назвала сумму, за которую готова снова представить Украину на Евровидении

Украинская певица Елена Тополя, которая в 2010 году представляла Украину на Евровидении в Осло, заявила, что готова снова поехать на конкурс, но только при одном условии – полного финансирования участия. Артистка также озвучила сумму, которая, по ее мнению, покрыла бы расходы на возвращение на международную сцену.

Видео дня

Об этом она рассказала в предшоу Евровидение 2026, отвечая на вопрос, хотела бы еще раз представить Украину на Евровидении.

"За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, – это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна", – заверила Елена Тополя.

Отметим, именно в Осло в 2010 году проходил песенный конкурс Евровидение, где тогда еще Alyosha выступала с песней Sweet People. По результатам голосования певица заняла 10-е место.

Тема возможного возвращения артистки на Евровидение звучит не впервые. Еще в 2025 году Тополя заявляла, что не исключает нового участия в конкурсе, однако отмечала, что больше не готова оплачивать поездку за свой счет.

"Если кто-то скажет, что он оплатит все расходы, то окей, я поеду", – призналась Елена Тополя.

Артистка утверждала, что после конкурса ей так и не компенсировали расходы, несмотря на публичные обещания тогдашнего заместителя главы Администрации президента Анны Герман.

"Мы имели публичное обещание от Анны Герман вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась. Мы расплачивались с долгами несколько лет подряд, и почти половину нам простили. Скажем так, закрыли глаза. Это была большая компания, они смогли это себе позволить", – вспоминала певица в интервью OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды Евровидения ответили, кто достоин представить Украину в следующем году. Алена Тополя описала своего "идеального" кандидата и заявила, что будет ждать двойника, но сама "не поедет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!