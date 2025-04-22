Елена Тополя заявила, что готова поехать на Евровидение во второй раз, но назвала условие: в прошлый раз она заняла 10 место

Украинская певица и автор песен Елена Тополя, которая в 2010 году представляла Украину на песенном конкурсе Евровидения в Осло, Норвегия, снова заговорила о возможном участии в престижном музыкальном соревновании, когда попала в финал. Впрочем, на этот раз артистка четко обозначила свое условие – финансирование.

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Певица призналась, что не исключает для себя еще одну попытку выйти на сцену Евровидения. В то же время она отметила в интервью "Люкс ФМ": больше не готова вкладывать в конкурс собственные средства.

"Если кто-то скажет, что он оплатит все расходы, то окей, я поеду", – призналась Елена Тополя.

По словам Тополи в интервью OBOZ.UA, участие в конкурсе 2010 года обошлось ей в значительную сумму – около 450 тысяч долларов. Несмотря на публичные заверения тогдашнего заместителя главы Администрации президента Анны Герман, что эти средства будут компенсированы, на деле артистка осталась с огромным долгом.

"Мы имели публичное обещание от Анны Герман вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась. Мы расплачивались с долгами несколько лет подряд, и почти половину нам простили. Скажем так, закрыли глаза. Это была большая компания, они смогли это себе позволить", – вспоминает певица.

Тот опыт, признается она, стал для нее болезненным и изнурительным: не только морально, но и финансово. Именно поэтому Елена Тополя больше не желает повторять участие в конкурсе за свой счет: "Я не поехала бы просто из-за того, что у меня нет столько денег".

Напомним, в 2010-м исполнительница Alyosha (бывший псевдоним Елены Тополи) с песней Sweet people заняла 10 место.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились победители Евровидения последних 10 лет. Как и все в шоу-бизнесе, время не стоит на месте: образы меняются, музыкальные стили эволюционируют, а сами артисты порой становятся не похожими на себя со времен триумфа на большой сцене.

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