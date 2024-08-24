Юрий Горбунов показал себя в 21 год, когда провозгласили Независимость Украины: папа кричал, Ивано-Франковск гулял до утра

Известный ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов, 24 августа празднующий день рождения, рассказал о знаковом для страны дне 33 года назад, когда Украина обрела независимость. В 1991 году студент на фоне радостных событий забыл о личном празднике.

Видео дня

Горбунов также показал фото, на которых ему всего 21 год, и рассказал о реакции папы на провозглашение независимости. Пост появился на его Instagram-странице.

Уже 33 года продюсер отмечает день рождения вместе с Днем Независимости. Но впервые, когда эти два события совпали, он был дома и ждал только встречи с друзьями.

"Сидел дома, по радио шла трансляция сессии Верховной Рады. И тут слышу аплодисменты из радиоприемника, и папа из кухни кричит: "Ура! Проголосовали! Независимость!" В этот день Франковск гулял до утра. Я вместе со всеми в тот день забыл о дне рождения, ведь произошло то, чего ждали так долго", – вспомнил шоумен.

Он рассказал, что еще в студенческие годы был участником Революции на граните, игнорируя риск отчисления и осуждения за "национализм".

"Это было одной из ступеней восстановления независимости. Тогда мы еще не знали, что впереди Украину и нас ждет еще много испытаний на прочность, но это было начало, и я горд, что причастен к истории", – резюмировал Юрий Горбунов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что видеопоздравление Жени Яновича с Днем Независимости о 33 причинах любить Украину довело до слез пользователей сети.

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