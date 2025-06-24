'Я жил в своем пузыре'. Звезда 'Х-Фактора' Никита Ломакин сделал болезненный вывод после мобилизации и обратился к украинцам

Украинский певец и участник шоу "Х-Фактор" Никита Ломакин, которого недавно мобилизовали в ряды ВСУ, признался, что служба кардинально изменила его взгляды на большую войну. По словам артиста, раньше он участвовал в благотворительных инициативах и помогал защитникам благодаря своему творчеству, но теперь осознал: взносы гражданских нельзя сравнить с тем, что постоянно делают бойцы. Однако, как отметил исполнитель, для того, чтобы в нашем государстве быстрее наступил мир, украинцы должны постоянно помогать военным.

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Соответствующий пост он обнародовал на личной странице в Instagram. Похоже, одним из людей, которые помогли артисту сделать такой болезненный вывод, стал его инструктор с позывным Моджахед. С ним знаменитость показал совместное фото в военной форме.

"Когда я только прибыл на базовую военную подготовку, сразу заметил его четкий образ, который дополняет верный черный пес – Дагир. Как творческого человека, окончившего художественную школу, меня поразила строгая эстетика этого образа. Моджахед – его задача как инструктора научить нас как выжить в поле, как копать укрытия, маскироваться, прятаться от дронов. Потому что именно этот опыт он пережил в реальных боях. Сначала я подумал что он самый строгий, но потом услышал как он играет интонацией, обращаясь к курсантам "ну что, мои рексы" и при этом по-доброму улыбается. Я понял, что этот инструктор не потерял свет в своей душе", – написал звезда "Х-Фактора".

После мобилизации Никита Ломакин начал много общаться с защитниками, которые выполняют сложные боевые задачи на фронте. Как отметил певец, присоединившись к войску, он наконец вышел из своего "творческого пузыря" и осознал настоящую необходимость постоянной поддержки ВСУ.

"Слушая правдивые истории от реальных бойцов, понимаешь что сколько бы ты не делал на гражданском, нельзя сравнивать свой вклад с теми, кто был там и чувствовал войну изнутри. До мобилизации я жил в своем творческом пузыре. Да, я помогал чем мог, как мне казалось: участвовал в совместных проектах с другими артистами, в ивентах, где собирали миллионы гривен донатов за несколько часов, помогал детям, потерявшим родителей во время войны, проводил мастер-классы для детей-переселенцев, выступал в госпиталях... Но тогда я не имел понимания, насколько на самом деле каждый из нас должен быть привлечен к помощи ВСУ", – высказался артист.

Никита Ломакин признался, что с момента вступления в ряды ВСУ, в его жизни начался кардинально новый этап. Он понимает, насколько защитникам необходима бесконечная поддержка общества. Исполнитель отметил, что никто так сильно не устал от войны, как люди, которые защищают Украину на фронте.

"Я прошу каждого из моих подписчиков поддерживать наших защитников. Потому что даже самым сильным нужна поддержка. Я желаю Украине скорейшего мира! Будем бороться за него всеми доступными способами. Слава Украине и нашим героям!", – подытожил певец.

Напомним, что о своем присоединении к армии Никита Ломакин сообщил в начале июня этого года. Звезда "Х-Фактора" откровенно признавался, что мобилизация стала для него неожиданной и достаточно жесткой. И все же, несмотря на все сложности, артист старается оставаться хорошим человеком.

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