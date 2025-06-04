'Был разочарован после услышанного и увиденного': еще одного украинского певца мобилизовали

Украинский певец Никита Ломакин впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками и сообщил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Артист опубликовал фото в военной форме и эмоциональное обращение, в котором поделился переживаниями о своем новом этапе жизни.

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По словам Ломакина в Instagram, мобилизация стала для него неожиданной и достаточно жесткой – так же как и для многих украинских мужчин. Из-за смены обстоятельств он прекратил выступать, записывать музыку и выкладывать вокал. Объясняя длительное отсутствие, певец признался, что не имел ни физических, ни моральных сил рассказывать обо всем сразу.

"С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей", – написал артист.

Никита Ломакин признает, что новые обстоятельства стали большим испытанием. По его словам, определенные ситуации на службе "чуть не сломали" его, а в условиях войны сложно сохранять веру, философию и надежду. Впрочем, несмотря на все, он пытается оставаться человеком.

"Мой мозг ищет объяснения, оправдания ситуации и стратегии выживания в существующих условиях. Я буду держаться и дальше, оставаясь прежде всего человеком. Хотя здесь почти все воспринимают это как слабость", – добавил певец.

Артист признается, что сейчас живет с мыслью, что его творчество сможет снова стать нужным тогда, когда люди узнают, что ему пришлось пройти. Он также призвал украинцев быть сочувствующими друг к другу, не отказываться от эмпатии даже в самые тяжелые моменты.

"Сочувствуйте людям! Это откроет вам глаза на принятие личных трудностей и уберет зависть и ненависть. Чувствуйте боль если она приходит. Страдания укажут вам на то, за что вы боролись, и Бог даст вам сил жить если ваши намерения – не пустые слова", – написал Ломакин, завершив обращение.

Артист, а теперь военный не сообщил, в какой именно бригаде или на каком направлении сейчас проходит службу. В то же время певец пообещал иногда писать свои мысли в соцсетях и фиксировать песни в блокноте – даже в самые темные времена.

Что известно о Никите Ломакине

Никита Ломакин родился 3 апреля 1998 года в Симферополе. Первую популярность получил благодаря участию в талант-шоу "X-Фактор" и "Голос страны 11". Его выступления отличались эмоциональностью и глубоким вокалом, что принесло певцу широкую аудиторию поклонников.

В 2019 году он презентовал свой первый альбом. Впоследствии вышла еще одна музыкальная работа. Артист также сотрудничал с Тиной Кароль – их дуэт получил положительные отзывы. Среди самых известных треков Никиты – "Зеркала", "Неверный", "Снег" и "Lava".

До полномасштабной войны Ломакин активно выступал, работал над новыми песнями и обучал вокалу. Его соцсети были площадкой для творчества и коммуникации с фанами. Теперь, по словам певца, его главная задача – оставаться стойким и не терять внутренний свет в условиях войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Никита Ломакин рассказал, как Тина Кароль отреагировала на его ошибку в "Голосе страны". Он добавил, что слышал некоторые истории о певице, однако никогда не сталкивался с подобным отношением с ее стороны.

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