'Я видела фотографию, как он лежал убитый': Ирина Федишин рассказала, почему не смогла похоронить брата-героя

Украинская певица Ирина Федишин поделилась, что ей до сих пор не удалось похоронить своего двоюродного брата Романа Климковича, который погиб в 2023 году в боях под Соледаром Донецкой области. Как объяснила исполнительница, ее семья все еще не получила тело защитника.

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Об этом знаменитость рассказала в интервью Маше Ефросининой. По словам артистки, они с родней пытались сделать все возможное, чтобы вернуть тело двоюродного брата, однако у них ничего не получилось.

"Он остался на той территории, оккупированной. Знаю, что ребята пытались как-то достать его, но ничего не получилось. Ну и, конечно, мы в поисках бились – звонили везде, куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела", – отметила певица.

Ирина Федишин призналась, что постоянно вспоминает Романа Климковича, ведь была с ним довольно близкой. По словам артистки, ее двоюродный брат долгое время проживал в Чехии, однако, в конце концов, вернулся в Украину и добровольно мобилизовался.

Знаменитость также раскрыла: в российской армии очень цинично отреагировали на смерть Климковича, когда узнали, что он является родственником известной певицы. В пропагандистских пабликах начали распространять фотографии погибшего военнослужащего и оставляли ужасные комментарии.

"В тех Telegram-каналах писали: кто, типа найдет Романа, то за какое-то вознаграждение. Было много историй. Я видела фотографию, как он лежал убитый возле того дома. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда, возможно, они ошиблись, возможно, это не он. Я спрашивала у ребят, как это произошло, много общалась с его бригадой. Они собрались под домом, где не было связи, и туда был "прилет", – рассказала исполнительница.

Один из побратимов Романа Климковича говорил певице, что хотел эвакуировать ее брата, однако не получилось.

Напомним, что родственник Ирины Федишин, которому было всего 34 года, погиб во время выполнения боевого задания под Соледаром 9 февраля 2023 года. Как отмечала знаменитость в своих соцсетях, Климкович встал на защиту Украины с первых дней большой войны. Двоюродный брат артистки всегда был оптимистом и никогда не рассказывал о трудностях на фронте, поэтому она даже не могла подумать, что с военным случится что-то ужасное.

По словам Ирины Федишин, последний раз с двоюродным братом она виделась 26 января на своем концерте в Трускавце. Тогда защитника отпустили домой на 10 дней.

"Мы сфотографировались, попрощались. Он еще забегал в гости, рассказывал мне о войне. И когда мы прощались в коридоре – я это очень запомнила – он меня обнимал раза три. Еще останавливался, что-то рассказывал, потом опять обнимал. А внизу уже друг его ждал. Он говорит: "Ну все, Ира, ну все, давай". А я: "Ромчик, все, давай, держись". И погиб за нашу Украину. Отдал свою жизнь. Это очень больно на самом деле. Но эта боль не дает шансов опустить руки. Наоборот – она заставляет изо всех сил бороться за нашу Украину, помогать нашим ребятам, чтобы они возвращались живыми с фронта", – отметила артистка.

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