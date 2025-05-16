'Такого не было нигде'. Маричка Падалко обнародовала переписку с Максимом Нелипой, который погиб на войне

Телеведущая Маричка Падалко поделилась воспоминаниями о своем коллеге Максиме Нелипе, который пошел добровольцем на фронт и погиб на войне. В свое время журналисты жили в одном столичном районе и активно общались.

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Об этом Маричка Падалко поделилась в разговоре с OBOZ.UA. Телеведущая призналась, что очень сожалеет о том, что ей не удалось уговорить его на интервью.

"Так случилось, что я Макса Нелипу знаю лучше не как телеведущего, коллегу, а как отца двоих детей и своего соседа, – рассказывает телеведущая "1+1 Украина" Маричка Падалко. – В свое время мы жили в одном районе, вместе отстаивали Павловский сквер от застройки. А позже, когда искали детский сад своим детям, Макс сыграл в этих поисках важную роль. Мы очень сомневались в выборе, слышали много неприятных историй от друзей, искали, спрашивали. И как-то пришли в один садик – познакомиться с воспитателями. И на лестнице встретили Макса – оказалось, что он водит туда сына. Заверил, что это хорошее учебное заведение. Благодаря рекомендации мои дети попали действительно в прекрасный детский сад, к хорошим воспитателям. И просуществовали там всю свою дошкольную жизнь".

"А младшая дочь Катя была в одной группе с Машей Макса и Томы. Он был очень хорошим папой. С одной стороны, традиционный, заботливый, с другой – очень легкий, создавал вокруг детей невесомую атмосферу", – добавляет телеведущая.

"И знаете, о чем я очень сейчас жалею, – продолжает Маричка Падалко. – Где-то полгода назад, время от времени я начала писать ему сообщения с просьбой дать интервью. Я настойчиво его уговаривала, потому что публичного разговора с ним как с военным – такого не было нигде. Он все время отвечал, что командование против. А надо было мне таки проявить больше настойчивости, потому что теперь Макса нет, и мы не узнаем многое из того, чем он жил последние годы. Его историю как военного".

Позже телеведущая на своей странице в Instagram Threads обнародовала одно из сообщений от Нелипы на предложение сделать с ним интервью. Надо сказать, что сайт OBOZ.UA тоже за годы большой войны неоднократно обращался к Максу Нелипе с подобным предложением, однако получали от него ответ, что разговор обязательно состоится, но уже после Победы.

Воспоминания друзей и близких Максима Нелипы читайте на OBOZ.UA здесь.

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