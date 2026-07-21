"Я видел собственными глазами..." Сергей Пидкаура рассказал, какая Наталья Могилевская в реальной жизни, и раскрыл секрет хита "Отправила message"

Автор одних из самых известных хитов Натальи Могилевской Сергей Пидкаура рассказал, как родилась песня "Відправила message", а также поделился впечатлениями от многолетнего сотрудничества с певицей. По словам музыканта, история композиции имеет вполне реальную основу, а сама Могилевская в жизни оказалась не такой, какой ее представляют многие.

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Об этом гитарист культовой группы The ВЙО и автор многочисленных украинских хитов рассказал в интервью OBOZ.UA. Подкаура признался, что всегда внимательно наблюдает за людьми, ведь именно реальные жизненные истории часто становятся основой его песен. Так произошло и с хитом "Відправила message".

"Я очень внимателен к деталям. Возможно, я уже много раз об этом рассказывал, но когда придумывал песню "Відправила message" (а тогда еще не было такого количества iPhone с большими экранами), помню, как шел по улице и внимательно наблюдал за людьми – так, чтобы никто этого не заметил. И увидел девушку, которая очень долго писала сообщение. Я примерно понял ее историю: вчера у нее все было хорошо, а на прощание ей сказали классическое "созвонимся утром". Но никто ей не позвонил – так бывает в жизни", – вспомнил композитор.

Именно эта сцена, по его словам, стала основой для припева будущего хита.

"И поэтому появились эти строки: "Які дві різні ночі – щаслива і страшна, відправила message, як море на весь екран..." Потому что я собственными глазами видел, как она писала, писала, писала...", – рассказал Подкаура.

Музыкант также прокомментировал многолетнее сотрудничество с Натальей Могилевской и ответил на распространенное мнение о ее якобы непростом характере. Он подчеркнул, что за годы работы увидел артистку совсем другой.

"Я вам отвечу философски. Помните мультфильм "Остров сокровищ"? Там есть персонаж Джон Сильвер, над которым стояли серьезные авторитеты – например, капитан Флинт. Все боялись Флинта, а Джона Сильвера боялся сам Флинт. К чему я веду? У меня всегда была и остается внутренняя свобода, и на самом деле Наталочка всегда прислушивается ко мне. Я отношусь к тем людям, которые могут сказать "нет". И она такая же", – отметил он.

Подкаура добавил, что считает Могилевскую высококлассным профессионалом и человеком, с которым ему легко работать.

"Могилевская – профессионал своего дела, очень эрудированная, начитанная, с ней всегда интересно общаться. Возможно, у нее есть свой особый имидж, который на кого-то действует по-разному, но для меня она – классная подруга, надежный партнер и соавтор, с которой просто в удовольствие работать", – подытожил музыкант.

Напомним, Сергей Пидкаура – гитарист культовой группы 90-х The ВЙО и автор ряда известных украинских хитов, среди которых "Відправила message", "Відірватись від землі" Натальи Могилевской, "Серце" Александра Пономарева и песни Tayanna.

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