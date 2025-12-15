'Я такое не прощаю, моего ребенка обделили'. Оксана Билозир обвинила вторую жену композитора в несправедливом разделе наследства

Украинская певица Оксана Билозир сообщила, что хочет инициировать пересмотр распределения наследства своего бывшего мужа, покойного композитора Игоря Билозира. По словам исполнительницы, вторая жена музыканта Ольга решила присвоить слишком много его имущества, обделив ее сына от маэстро Андрея.

Артистку разозлило такое развитие событий, поэтому она хочет добиться справедливости для своего ребенка. Об этом она заявила в интервью Дмитрию Гордону.

"Оля через какие-то там 20 лет решила вдруг очень серьезно присвоить (наследство Билозира. – Ред.). Во-первых, там наследство они поделили неправильно, потому что завещания не было. Я просто не хотела тогда разбираться с этим. Когда нет завещания – не были учтены интересы его единственного сына Андрея. У него не было других детей с этой женой. То есть они между собой все хорошо поделили, обделили моего ребенка, его единственного наследника", – отметила певица.

Оксана Билозир убеждена, что композитор точно оставил бы все свое наследство сыну Андрею, а не каким-либо другим родственникам. Она серьезно настроена урегулировать этот вопрос.

"Я такое не прощаю. Сейчас я хочу все упорядочить и пересмотреть решение распределения наследства. Знаете, если племянница уже имеет какие-то права, а мой ребенок их имеет меньше, его единственный наследник, – это неправильно. А я хочу, чтобы все-таки было правильно. Мой сын должен иметь право на все. На все, что по отцу осталось. Папа точно оставил бы это ему, а не остальным", – подытожила исполнительница.

Что известно о браке певицы и композитора

Оксана Билозир официально узаконила отношения с Игорем Билозиром в 1997 году. Их семейная жизнь длилась 14 лет, а за это время они стали родителями общего сына Андрея. Однако в 1991-м в истории любви певицы и композитора была поставлена точка. Они развелись и начали строить отдельные жизни.

Разрыв с музыкантом Оксана Билозир прокомментировала в интервью OBOZ.UA так: "Пришло время, когда нам нужно было разойтись. Что тут скажешь: музыканты – сложные люди".

Со временем сердце Игоря Билозира смогла завоевать другая женщина – Ольга. Они сыграли свадьбу, однако прожить вместе до глубокой старости не смогли. 28 мая 2000 года композитор трагически скончался в результате избиения в центре Львова.

