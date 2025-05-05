'Я так мечтала вернуться домой': Россия разрушила дом бэк-вокалистки представителей Украины на Евровидении 2025

В воскресенье, 4 мая, в результате российских обстрелов было разрушено дом украинской певицы и бэк-вокалистки группы Ziferblat, которая в этом году представят нашу страну на Евровидении, Кристины Стариковой. Артистка выросла в городе Мирноград Донецкой области, где расположен ее дом.

Видео дня

Ужасной новостью исполнительница поделилась на личной странице в Instagram. Она обнародовала несколько жутких кадров, где можно увидеть разбитую многоэтажку.

"А я так мечтала вернуться домой. Мне тяжело даже прокомментировать это все", – отметила бэк-вокалистка.

Кристина Старикова родилась 5 августа 2005-го в Донецке, однако впоследствии с семьей переехала в город Мирноград Донецкой области. В возрасте шести лет она поступила в музыкальную школу и с тех пор профессионально занимается вокалом. В 2019 году певица победила в проекте "Яскраві діти України", а после триумфа получила в подарок от композитора Руслана Квинты песню On A Sunday Morning. Именно с этим треком она приняла участие в отборе на детское Евровидение-2019.

В 2023 году Кристина Старикова громко заявила о себе на шоу "Голос країни-13". Она вышла на сцену с композицией JVKE – golden hour и поразила звездное жюри невероятным исполнением. Во время "слепых прослушиваний" артистка развернула все четыре тренерских кресла. Тогда исполнительница стала суперфиналисткой проекта.

В этом году Кристина Старикова участвовала в Нацотборе на Евровидении как сольная исполнительница с песней Rise. Однако певице не удалось попасть в финал отечественного конкурса, поэтому она присоединилась к группе Ziferblat, став бэк-вокалисткой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российский дрон попал в квартиру актера Константина Октябрьского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!