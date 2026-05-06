'Я сожгу вас нах*р'. Даша Астафьева рассмешила историей, почему ее мама угрожала Playboy

Модель и инфлюенсер Даша Астафьева рассказала, что ее мама звонила в редакцию культового журнала Playboy с требованием исправить ошибку в фамилии дочери, угрожая "сжечь" издательство. Тогда в дебютной публикации ее фамилию напечатали с ошибкой – вместо Астафьева указали "Литафьева".

Видео дня

Это, как предполагает модель, могли сделать намеренно, чтобы ограничить узнаваемость среди других фотографов. Историю она вспомнила во время подкаста с рэперкой alyona alyona, отметив, что наиболее эмоционально за нее на ситуацию отреагировала ее мама.

"Я помню, когда была первая съемка для журнала Playboy, и меня напечатали как Даша Литафьева. Хотя я четко написала фамилию буквами АСТафьева. Я так понимаю, чтобы меня не нашли и другие фотографы не фотографировали. Это было очень смешно, потому что моя мама звонила в издательство Playboy и говорила: "Если вы не переиздадите с нормальной фамилией, я приеду и сожгу вас нах*р", – вспомнила модель.

Артистка отметила, что ее мама неоднократно обращалась в различные издания с подобными требованиями, отстаивая правильное написание имени дочери. Несмотря на резкость формулировок, Астафьева подчеркнула, что воспринимает этот эпизод как проявление сильной поддержки со стороны семьи.

"Маму обожаю. Какая золотая мать. И это самое главное – она поддерживала на всех этапах становления. Всегда. Моя семья – это мой фундамент. Всегда поддерживали. И я за это очень благодарна", – высказалась Астафьева.

Модель добавила, что именно семья стала для нее опорой в периоды популярности и испытаний. По ее словам, такая поддержка помогла избежать многих проблем и сохранить внутреннее равновесие.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит мама звезды Playboy Даши Астафьевой и каким "бабушкиным хобби" она занимается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!