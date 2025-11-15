УкраїнськаУКР
"Я не пьяна, я просто влюблена". Песня Алены Омаргалиевой разрывает украинские чарты: в чем секрет и почему все говорят о солистке "Кралицы"

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
945
На днях украинская певица Алена Омаргалиева выпустила новую композицию "Не п'яна – закохана", которая вызвала настоящий фурор среди аудитории и уже успела разорвать отечественные чарты. Трек занял первое место в трендах YouTube, а также стал самым прослушиваемым в сервисе Apple Music.

Что интересно, песня завирусилась в сети еще до выхода на официальных площадках. На платформе TikTok появился ролик с концерта знаменитости, где она исполнила для фанатов трек "Не п'яна – закохана", а первые строки спел ансамбль "Кралица". Невероятные голоса участников коллектива произвели неизгладимое впечатление на пользователей и довели их до мурашек.

В чем секрет популярности композиции

Алена Омаргалиева решила совместить в новой композиции этнические мотивы и современный стиль, поэтому пригласила к сотрудничеству ансамбль "Кралица". Такое решение действительно откликнулось украинской аудитории, однако наибольший восторг вызвал фрагмент трека "Не п'яна – закохана", которую талантливо исполнили участники коллектива.

На фоне такого большого количества внимания ансамбль "Кралица" решил порадовать слушателей своим творчеством, поэтому сделал еще несколько записей с пением. Артисты исполнили трек на одной из станций метро, а видео набрало более 2,5 миллиона просмотров и тысячи положительных комментариев.

"Ой! Слава Богу, что в Украине такая крутая и талантливая молодежь. Уже третий день в голове только эта песня на повторе".

"Молодцы! Заявляйте о себе, не останавливайтесь".

"Мурашки по телу. Какая энергия!".

"Вы невероятно талантливы".

Стоит отметить, что этнические мотивы музыкальной работы настолько понравились слушателям, что некоторые из них даже начали просить Алену Омаргалиеву отдать трек ансамблю. Подобные комментарии начали появляться под публикациями с песней "Не п'яна – закохана", а кто-то даже обратился к знаменитости с таким призывом в личные сообщения. На такие обращения Омаргалиева дала ироничный ответ: "Солнышки мои, кому еще что-то надо отдать? Машину, дом..."

Что известно о солистке ансамбля, о которой все говорят

После того, как на просторах сети завирусилась песня "Не п'яна – закохана", участница "Кралицы" София Мелешенко стала любимицей аудитории. Именно она исполнила главную партию в композиции и очаровала украинцев невероятными вокальными данными.

"Все! Я потерял рассудок! Но голос!"

"Я вам присылаю море комплиментов. Это шикарно".

"Девушка, сейчас ваш звездный час. У вас невероятный голос, который заполонил полстраны, поэтому не потеряйте его".

"Непревзойденно".

София Мелешенко начала интересоваться музыкой еще с детства. С семи лет она училась у этно-певицы и фольклористки Галины Куришко, а позже поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на специальность "Музыкальный фольклор".

Впоследствии Мелешенко присоединилась к ансамблю "Кралица". Она выступала как бэк-вокалистка на концертах Нади Дорофеевой и KOLA.

