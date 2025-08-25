"Это самое удивительное исполнение гимна!" Хор "Гомон" довел до мурашек проникновенным выступлением на телевидении. Видео
В День Независимости украинцы получили особый музыкальный подарок. В эфире "Сніданку з 1+1" прозвучало трогательное исполнение Государственного Гимна Украины в исполнении знаменитого хора "Гомін".
Выступление состоялось в стенах Львовского органного зала. Видео с этого события опубликовали в Facebook.
"С Днем Независимости, Украина!" В эфире "Сніданку з 1+1" зрителей ждал особый подарок – гимн Украины в исполнении легендарного хора "Гомін", который уже покорил соцсети. Этот день напоминает нам: независимость – не только праздник, но и ежедневная борьба и сила нашего народа. Спасибо каждому, кто борется за будущее Украины", – отметила команда утреннего шоу.
Уже за несколько часов видео набрало тысячи просмотров, и сотни комментариев, и стало вирусным.
- "Тот случай, когда мурашки по телу. Спасибо за необычайное исполнение".
- "Гимн Украины нужно петь и перепевать разными исполнителями и нашим народом постоянно!"
- "Замечательное, невероятное исполнение гимна несокрушимой Украины!"
- "Одно из лучших исполнений гимна Украины. Красиво, сильно, мощно".
- "Профессионально, с боевым духом. Спасибо".
- "Мороз по коже! Лучшее исполнение!"
- Это самое удивительное исполнение гимна Украины!"
