"Это самое удивительное исполнение гимна!" Хор "Гомон" довел до мурашек проникновенным выступлением на телевидении. Видео

Катерина Галущенко
В День Независимости украинцы получили особый музыкальный подарок. В эфире "Сніданку з 1+1" прозвучало трогательное исполнение Государственного Гимна Украины в исполнении знаменитого хора "Гомін".

Выступление состоялось в стенах Львовского органного зала. Видео с этого события опубликовали в Facebook.

"С Днем Независимости, Украина!" В эфире "Сніданку з 1+1" зрителей ждал особый подарок – гимн Украины в исполнении легендарного хора "Гомін", который уже покорил соцсети. Этот день напоминает нам: независимость – не только праздник, но и ежедневная борьба и сила нашего народа. Спасибо каждому, кто борется за будущее Украины", – отметила команда утреннего шоу.

Уже за несколько часов видео набрало тысячи просмотров, и сотни комментариев, и стало вирусным.

  • "Тот случай, когда мурашки по телу. Спасибо за необычайное исполнение".
  • "Гимн Украины нужно петь и перепевать разными исполнителями и нашим народом постоянно!"
  • "Замечательное, невероятное исполнение гимна несокрушимой Украины!"
  • "Одно из лучших исполнений гимна Украины. Красиво, сильно, мощно".
  • "Профессионально, с боевым духом. Спасибо".
  • "Мороз по коже! Лучшее исполнение!"
  • Это самое удивительное исполнение гимна Украины!"
Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит дом звезды хора "Гомін" Вадима Яценко и каким харизматичный дирижер был в детстве. Он начал петь еще до того, как заговорил.

