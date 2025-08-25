'Это самое удивительное исполнение гимна!' Хор 'Гомон' довел до мурашек проникновенным выступлением на телевидении. Видео

В День Независимости украинцы получили особый музыкальный подарок. В эфире "Сніданку з 1+1" прозвучало трогательное исполнение Государственного Гимна Украины в исполнении знаменитого хора "Гомін".

Выступление состоялось в стенах Львовского органного зала. Видео с этого события опубликовали в Facebook.

"С Днем Независимости, Украина!" В эфире "Сніданку з 1+1" зрителей ждал особый подарок – гимн Украины в исполнении легендарного хора "Гомін", который уже покорил соцсети. Этот день напоминает нам: независимость – не только праздник, но и ежедневная борьба и сила нашего народа. Спасибо каждому, кто борется за будущее Украины", – отметила команда утреннего шоу.

Уже за несколько часов видео набрало тысячи просмотров, и сотни комментариев, и стало вирусным.

"Тот случай, когда мурашки по телу. Спасибо за необычайное исполнение".

"Гимн Украины нужно петь и перепевать разными исполнителями и нашим народом постоянно!"

"Замечательное, невероятное исполнение гимна несокрушимой Украины!"

"Одно из лучших исполнений гимна Украины. Красиво, сильно, мощно".

"Профессионально, с боевым духом. Спасибо".

"Мороз по коже! Лучшее исполнение!"

Это самое удивительное исполнение гимна Украины!"

