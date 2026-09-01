"К этому шла не один день". Ирина Сопонару – о двух детях, финансах мужа-британца и мыслях о возвращении в "Квартал 95"

Ирина Сопонару – актриса и юмористка, которая после почти десяти лет работы в "Квартале 95" решила покинуть проект. OBOZ.UA пообщался с ней во время открытия Одесского международного кинофестиваля.

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В интервью актриса призналась, сожалела ли она о своем решении и допускает ли возвращение в шоу, а еще откровенно рассказала о муже-британце, который остался в Украине после начала полномасштабной войны. Сопонару также раскрыла, кто в их семье отвечает за финансы, и пошутила о двух детях – котиках, которых они усыновили во время войны.

– Ира, не означает ли ваш визит на Одесский кинофестиваль, что вы сегодня решили больше сниматься в кино?

Означает: я активно стараюсь сниматься. В прошлом году был фильм "Корпорат", он вышел в прокат, его уже показали на "Новом канале". А еще в этом году снялась в одном художественном фильме, премьера которого запланирована где-то под Новый год. Это "S Николай и потерянное письмо" – очень хороший семейный фильм, который можно будет смотреть всей семьей. Поэтому я открыта для предложений и очень хочу, чтобы таких возможностей становилось больше.

– Как вам вообще сейчас живется? Вы ушли из "Квартала 95", где, возможно, не все было так, как хотелось, но зато было понятно и предсказуемо. А сейчас – в свободном полете. Как вам, когда вы сама себе хозяйка?

– Очень хорошо, на самом деле. Мне нравится это ощущение свободы, когда сама решаешь, куда тебе двигаться, что тебе интересно, а от чего уже хочется отказаться. Конечно, было жаль команду. Мы столько лет вместе работали, привыкли друг к другу, подружились, стали близки. И в этом плане, конечно, было трудно поставить точку. Но хорошие личные отношения – они никуда не делись, остались. Просто иногда нужно решаться на перемены. Новые двери не откроются, пока не закроются старые.

– Какие новые двери открылись?

– У меня есть YouTube-проект "Только между нами" – шоу, которое мне нравится. Я прямо довольна тем, что его делаю, это уже что-то мое. Могу решать, о чем говорить, как это должно выглядеть. Посмотрите на YouTube, если еще не видели. Плюс занимаюсь стендапом. Мне это тоже очень нравится, давно хотела больше себя в этом попробовать.

– Выступать в одиночку гораздо сложнее, чем когда выходишь на сцену вместе с кем-то. Вам по душе этот жанр юмора? Или до сих пор каждый раз волнуетесь перед выходом?

– Да, для меня это действительно было непривычно – выступать в одиночку. Но, знаете, трудно судить о себе, когда находишься в самом процессе. Ты выходишь на сцену, проживаешь это выступление, а потом сложно сразу оценить, насколько это было хорошо. Мне кажется, со стороны все-таки виднее. Или же должно пройти некоторое время, и тогда ты уже можешь посмотреть на свое выступление более объективно и сделать выводы. Однако выступать в одиночку я не боюсь. Мне просто было непривычно какое-то время – и это единственное неудобство.

– Не жалели о том, что ушли из "Квартала"? Были моменты, когда думали: "Может, все-таки поспешила? Может, это было спонтанное решение?"

– Нет, это не было спонтанным решением. Я к этому шла не один день. Поэтому, знаете, как я говорю: сделала – не жалею. И вообще, дважды в одну реку не войдешь. Мне кажется, если уж что-то для себя завершила, то нужно идти дальше и смотреть, что будет впереди.

– Как раз хотела спросить: а возвращение возможно? Вспомнилось, я когда-то брала интервью у Надежды Мейхер, и она категорически уверяла, что ни за что не вернется в "ВИА Гру". Хотя при этом признавалась, что не раз обсуждала это с Константином Меладзе. А потом прошло совсем немного времени – и она снова начала петь в группе. Так что, может, жизнь еще все изменит?

– Вот видите, пока вы не спросили, я об этом даже не думала. А теперь, может, и подумаю (смеется). Но пока у меня все хорошо, довольна тем, что делаю. Думаю, в "Квартале" тоже все супер. Там много классных актеров.

– А вообще, в чем была причина разрыва? Почему вы решили уйти оттуда, где все уже организовано, понятно, где своя команда? Люди порой десятилетиями работают на одном месте и не решаются что-то менять.

– Ну, видите ли, я тоже почти десять лет там проработала. Это очень много. И в какой-то момент захотелось выйти из зоны комфорта, попробовать себя в чем-то другом. Мне кажется, человеку иногда нужна такая эмоциональная встряска. Поэтому причина очень проста – мне захотелось чего-то другого. Не было так, что кто-то кого-то обидел, мы с кем-то поссорились или я ушла из-за конфликта. Нет, дело вообще не в этом. Просто поняла, что хочу перемен. И, наверное, настал тот момент, когда нужно было на это решиться.

– Вы сегодня на открытие кинофестиваля пришли без мужа…

– Он постоянно в Украине, просто в будние дни работает.

– Чувствуетели вы разницу в менталитете? Все-таки вы украинка, а Рис – британец.

– Честно говоря, вообще не чувствую. С ним очень легко. Он просто замечательный человек. Я иногда шучу, что половина моих друзей со мной бы не общалась, но они общаются – наверное, благодаря ему (смеется).

– Принято считать, что британцы – такие немного сдержанные.

– Он действительно сдержанный. Но – замечательныйчеловек. Очень добрый и очень проукраинский. Мы с ним и познакомились в Украине. Он на тот момент уже жил здесь где-то полгода. Это было еще до полномасштабного вторжения. Мы начали встречаться, а потом – большая война. И у меня, конечно, были вопросы: что будет дальше, как мы будем жить? Но он очень круто себя проявил. Сказал, что остается со мной.

И он не просто так сказал. В начале полномасштабной войны он вместе с партнером Владом Яремчуком, который работал в Atlas Weekend, реализовал большой благотворительный музыкальный проект Together With Ukraine. Они буквально за несколько дней собрали международную музыкальную компиляцию – 136 треков, к проекту присоединились более 120 артистов со всего мира. Очень многие музыканты просто предоставили свои треки для этого проекта. Альбом продавали, а деньги направляли на помощь Украине через Украинский Красный Крест. Насколько я помню, тогда удалось собрать более ста тысяч долларов. Думаю, что именно в такие моменты и понимаешь, какой перед тобой человек.

– А кем он работает?

– Сейчас он работает в медицинской компании.

– Вам легко с таким человеком? Или, может, все-таки было бы лучше, если бы он тоже был творческой натурой, как вы?

– Точно не творческой (смеется). Не потому, что творческие люди какие-то не такие или с ними плохо. Нет, дело вообще не в этом. Просто нам с Рисом так комфортнее. Он меня удерживает на земле, такой мой якорь. Моя стена, моя опора. Я могу где-то улететь в своих идеях, эмоциях, планах, а он более спокойный и рациональный. И мне это нравится. Хотя, если честно, он сам много лет работал в музыкальной сфере, был погружен в всю эту историю. Но если бы мы оба были какими-то творческими людьми, постоянно куда-то уносились, мне кажется, у нас дома царил бы хаос. А так он меня уравновешивает.

– Кто у вас отвечает за деньги дома?

– Ну, у меня есть его карта. У меня – и своя, и его (смеется). Поэтому можно сказать, что мы как-то совместно всем этим пользуемся.

– То есть вы более внимательны к деньгам, раз у вас еще и его карта? Или он просто вам настолько доверяет, что спокойно отдает ее?

– Ну, я не сумасшедшая в этом плане, что у меня есть его карта – и я сразу пошла на разгул (смеется). Нет, конечно. Крупные покупки мы всегда обсуждаем. У нас с этим все нормально. Думаю, здесь просто есть доверие друг к другу. Поэтому каких-то финансовых драм не бывает.

– Вопрос с собственным жильем у вас решен?

– Мы живем в моей квартире, которую я приобрела еще до свадьбы.

– А интересно, как поладили ваши родственники из разных стран? Все-таки разные культуры, языки, менталитет.

– Очень хорошо, на самом деле. У Риса понимающие родители. Конечно, они бы хотели, чтобы мы жили где-нибудь в другом месте, чтобы им не приходилось за нас переживать. Я их прекрасно понимаю. Но при этом они доверяют Рису и его решению остаться в Украине. Они видят, что он здесь счастлив, что у нас все хорошо, поэтому не пытаются как-то нас убеждать. У нас с ними хорошие отношения. Там замечательная семья.

– Что касается детей – какие у вас планы? Возможно, вопрос не совсем тактичный, но как вы вообще относитесь к этому?

– А у нас есть двое детей – наших общих. Два котика, которых мы усыновили во время войны (после начала полномасштабной войны Ирина и Рис приютили кота Мафина, которого вывезли из Мариуполя. Позже в семье появился еще один кот – Куки. – Ред.). Так что пока что мы родители двух котиков.

– Ира, а если серьезно: многие сейчас говорят, что во время войны не хотят рожать, потому что ситуация очень тяжелая.

– Нет, мы просто не торопим события. Как будет, так будет. Конечно, хотелось бы рожать в мирное время, потому что и без того стрессов хватает. Я вообще восхищаюсь женщинами, которые сейчас через это проходят. Они просто героини. Потому что и в мирное время беременность, роды, маленький ребенок – это непросто. А сейчас быть беременной, рожать, а потом с маленьким ребенком во время тревог бегать в укрытие… Это очень тяжело – и физически, и эмоционально. Поэтому я искренне восхищаюсь такими женщинами. Наверное, я пока еще не настолько смелая, чтобы решиться на это в таких условиях.

– То есть мысли о детях есть, но вас пока немного пугает сама ситуация?

– Мысли есть, конечно. Но я немного боюсь, поэтому пока не форсируем. Посмотрим, как будет.

– С материальной точки зрения для вас важно самой зарабатывать деньги?

– Конечно, важно. Несмотря на то, что муж зарабатывает, для меня все равно принципиально иметь собственный доход.

– А если сравнивать ваши заработки раньше и сейчас – сейчас они больше или меньше?

– Не знаю, я не подсчитывала, если честно.

– То есть вам хватает денег, и вы их не считаете?

– На самом деле нет – все считают деньги (смеется). Но я работаю, насколько это возможно в нынешних условиях. Конечно, хотелось бы больше. Я очень жажду работы!

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