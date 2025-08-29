Рэпер YakTak оправдался за концерт в день атаки России, которая забрала жизни 23 человек

В ночь на 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, а уже вечером в пригороде столицы, а именно в Софиевской Борщаговке, состоялся концерт, во время которого на сцену вышли рэпер YAKTAK (Ярослав Карпук) и Ivan Navi (Иван Сяркевич). Проведение мероприятия вызвало сильное возмущение у общественности, ведь в тот же день страна-агрессор забрала жизни 23 человек. После волны критики в сети на связь вышел YAKTAK и объяснил, что выступление не отменяли, ведь оно имело благотворительную цель.

Как отметил артист в посте на личной странице в Instagram, во время мероприятия проводили сбор на ремонт палат в военном госпитале. Он также извинился перед всеми согражданами, чьи чувства задело его решение принять участие в музыкальном шоу.

"28 августа в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием различных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые Герои. Целью сбора было 200 тысяч гривен. На данный момент удалось собрать 504 тысячи гривен. Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех. Завтра, 29 августа, в Киеве объявлен день траура. Мы еще утром отменили запланированный на завтра концерт, но сегодняшнее благотворительное выступление состоялось. Это было выступление с бесплатным входом, для всех желающих, чтобы собрать как можно больше донатов военным. Мы всегда помним, что единственные, благодаря кому можем жить, – это Силы обороны Украины", – сообщил артист.

Со своей стороны Ivan Navi пока никак не комментирует инцидент.

Что говорят украинцы о скандальном концерте

На кадрах с выступления YAKTAK и Ivan Navi, появившихся на просторах соцсетей, можно увидеть, что послушать певцов собралось довольно много людей. Они подпевали любимые композиции и громко аплодировали.

Однако положительные эмоции музыкальное мероприятие вызвало далеко не у всех украинцев. В сети довольно резко отреагировали на шоу, отметив, что в тот день оно было совсем не уместным:

"А что в голове было, чтобы сегодня в Киеве делать концерт?"

"Нелюди, социопаты с нулем сочувствия, эмпатии и этики. Работы по освобождению убитых россиянами еще продолжаются, убиты дети. Безразлично. Одни плачут, другие скачут. Только те, что скачут, могут быть завтра следующими".

"Как так возможно? Если кого-то не задело, то безразлично? Позор".

"Совести совсем нет у людей. Горе, а они скачут. Просто нет слов".

Реакция Киевской ОВА

На организацию довольно масштабного концерта в день обстрела столицы обратил внимание глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. В своем Telegram-канале он сообщил, что проведение мероприятия не было согласовано с военным командованием, поэтому обратился в полицию. Вскоре выступление было остановлено.

"Информирую, что на этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и громад довел решение правительства о порядке проведения массовых мероприятий – все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности. Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погибли 23 киевлянина. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы. Сейчас это действо остановлено, люди разошлись. Административные материалы по статье 185-1 КУоАП составлены на организатора мероприятия и руководителя Борщаговского поселкового совета", – отметил государственный деятель.

