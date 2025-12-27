'Я как будто с Путиным говорю': жена Владимира Остапчука заявила, что Кристина Горняк издевается над их семьей из-за дома

Скандал вокруг дома под Киевом, который ведущий Владимир Остапчук и его экс-супруга, нотариус Кристина Горняк, приобрели во время брака, набирает новые обороты. В начале осени женщина сообщила, что им удалось урегулировать вопрос о жилье без суда, подписав договор о разделе имущества, однако, по словам нынешней избранницы шоумена Екатерины Остапчук, ситуация отнюдь не улучшилась. Блогер публично обвинила нотариуса в "терроризировании" их семьи, мол, она не дает продать дом.

Как отметила Екатерина Остапчук, вся проблема в том, что Горняк слишком завышает стоимость недвижимости. Об этом журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

"Бывшая Вовы продолжает нас терроризировать и не дает продать дом по рыночной стоимости. Она не вложила ни гривны в него, шантажом выбила подписание договора, а сейчас не дает продать и разделить 50/50 средства. Вова приобрел его за $240 тысяч, выставил на продажу за $200 тыс. Уже почти год он не продается. Появился клиент, который готов приобрести его за $165 тыс. Она отказывается и говорит, что пусть дом стоит, не понимая, что соседние дома продаются за такую же цену", – написала блогерша.

Екатерина Остапчук отметила: после этой ситуации осознала, что не нужно было подписывать договор с Кристиной Горняк, ведь она "не способна держать свое слово" и просто хочет "издеваться над ними". Однако тогда у ее мужа не было другого выбора, ведь адвокат нотариуса якобы шантажировала его тем, что даст интервью о домашнем насилии. Более того, как отметила блогер, с Владимиром Остапчуком даже связалась мама Горняк с подобными угрозами.

"Я как будто с Путиным говорю. Человек просто переворачивает все с ног на голову, газлайтит, придумывает какие-то факты. Самое главное, что мы никого из них не трогаем. Вова просто хочет продать дом и поделить средства 50/50, а она не соглашается", – отметила жена ведущего.

Скандал из-за недвижимости

Осенью 2021 года Владимир Остапчук и Кристина Горняк приобрели дом в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. Однако полностью обустроить "семейное гнездышко" тогдашним влюбленным так и не удалось, ведь в 2022-м они поставили точку в браке. С того момента между ведущим и нотариусом и начались разборки из-за недвижимости.

Скандал стал публичным в 2023 году, когда Остапчук заявил, что хочет жить в доме со своей новой избранницей. Кристина Горняк не стала скрывать свое недовольство, заметив: "Такое ощущение, что чем я счастливее, тем больше событий с этим домом. Я не знаю, что с домом, узнаю информацию только от вас и из медиа. На раздел имущества я не подавала, потому что думала, что будет все по закону и без суда. Но я вижу, что просто не будет с этим вопросом".

Далее публичные разборки между собой устроили бывшая и нынешняя жены шоумена. Кристина Горняк сообщила, что Остапчук обещал после развода подарить ей общий дом, но вместо этого переехал туда с новой избранницей и делает ремонт. На такие обвинения блогерша коротко ответила: "Тетя, отстань...". Они еще обменялись несколькими оскорблениями в сторону друг друга, после чего закончили ссору.

