Владимир Остапчук и Кристина Горняк поделили дом после развода: чем закончился 3-летний скандал, за которым следила вся страна

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его бывшая жена, нотариус Кристина Горняк, наконец поставили точку в многолетнем конфликте из-за недвижимости. За время супружеской жизни они приобрели дом в элитном коттеджном городке и только в марте этого года смогли его поделить.

Как отметила Горняк, им удалось урегулировать вопрос о жилье без суда. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Дом разделен согласно договору о разделе общего имущества супругов. Поэтому ни о чем договариваться не надо, мы уже его поделили. Когда мы продадим дом, согласно этому договору, у каждого своя часть. У каждого по одной-второй. Мы его целым продаем, а средства делим пополам", – поделилась нотариус.

Что известно о скандале между экс-супругами

Владимир Остапчук и Кристина Горняк познакомились летом 2019 года в Италии. Между ними довольно быстро разгорелись романтические чувства, поэтому уже в октябре 2020-го пара сыграла свадьбу. Однако история любви ведущего и нотариуса не была слишком долговременной, ведь в 2022-м они развелись. С того момента пара не могла найти общий язык относительно распределения дома под Киевом.

Конфликт между Остапчуком и Горняк стал публичным после того, как в 2023 году шоумен заявил, что планирует жить в недвижимости вместе со своей новой избранницей Екатериной Полтавской. Тогда нотариус заявила, что не знала о таких планах экс-возлюбленного и напомнила, что также является владелицей жилья.

"Такое ощущение, что чем я счастливее, тем больше событий с этим домом. Я не знаю, что с домом, узнаю информацию только от вас и из медиа. На раздел имущества я не подавала, потому что думала, что будет все по закону и без суда. Но я вижу, что просто не будет с этим вопросом", – писала Горняк.

Позже нотариус и Екатерина Полтавская устроили публичные разборки. Кристина Горняк сообщила, что Остапчук обещал после развода подарить ей совместный дом, однако вместо этого переехал туда с новой избранницей и делает ремонт. На такие обвинения Полтавская коротко ответила: "Тетя, отстань...". Они еще обменялись несколькими оскорблениями в сторону друг друга, однако в конце концов закончили спор.

Со временем Кристина Горняк рассказала, что им с Остапчуком не удалось поделить дом, ведь с ней не хотят поддерживать диалог. Она никогда не имела желания решать это дело через суд, ведь как нотариус знает, что недвижимость надолго заморозят, и там никто не сможет жить.

Уже в этом году Екатерина Полтавская заявила, что хочет получить в подарок на день рождения от мужа часть общего дома с Горняк, которую он имеет в собственности после развода.

"Как хорошо, что был подписан договор о разделе дома, за который так боролась вторая сторона, потому что теперь не надо ее разрешения, чтобы Вова мог подарить свою часть. Надо ли теперь каждую неделю писать, что я иду выпить бокал с моим нотариусом и отпраздновать подписание договора? Чтобы это постоянно напоминало Кристине, что мы совладелицы дома", – отмечала блогер.

Жена Владимира Остапчука также добавила, что позволит Горняк продать дом при условии, если она "прекратит врать". По словам Полтавской, нотариус не вкладывала деньги в недвижимость.

