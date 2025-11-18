'Имели цель опозорить нас'. Страницу Владимира Остапчука коварно взломали среди ночи и опубликовали резонансное заявление

Страница украинского ведущего Владимира Остапчука в соцсети Instagram была взломана посреди ночи. Получив доступ к аккаунту, неизвестные решили обнародовать "сенсационную информацию" от имени знаменитости, мол, он хочет развестись со своей женой, журналисткой Екатериной Остапчук.

Видео дня

О неприятном инциденте сообщила избранница ведущего в своем Telegram-канале. Она отметила, что, поскольку Владимир Остапчук не активировал на своей странице двухфакторную идентификацию, зайти на его аккаунт мог любой человек, который правильно подобрал пароль.

"Я проснулась кормить Тима. Вижу, что Вова меня пометил (на странице в Instagram. – Ред.), а он спит. Захожу и ах**ваю. Там в stories о том, что он со мной разводится. И еще куча дерьма, но у меня так руки тряслись, что я просто удалила", – написала жена ведущего.

Кроме того, как отметила Екатерина Остапчук, преступники отписали супругов друг от друга на платформе и удалили со страницы ведущего их совместные посты. Она убеждена, что таким образом люди хотели дискредитировать их пару.

"Это был не типичный взлом блогера. Имели цель опорочить нас как пару. И писала там в стиле того, что пишут на форумах хейтеры обо мне", – отметила Екатерина Остапчук.

Журналистка довольно серьезно настроена найти людей, которые взломали страницу Владимира Остапчука. Она показала скриншот, судя по которому, доступ к аккаунту ведущего получили с iPhone, владелец которого находится в Киеве. Сейчас страница знаменитости деактивирована.

