'Я готов выйти на сцену голышом': клон Винника, который прячет лицо, ответил, пойдет ли по пути Klavdia Petrivna

Загадочный певец DISCOMAN, которого в народе назвали двойником Олега Винника, признался, планирует ли он раскрывать свою личность. В частности, не вдохновился ли артист звездной коллегой Клавдией Петровной (Klavdia Petrivna), раскрывшей свой секрет на сцене столичного Дворца Спорта после долгой интриги.

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Своим мнением исполнитель поделился с ведущими Weekend Show на M1. DISCOMAN считает: если ему удастся собрать самую большую концертную площадку Украины, то он готов выйти к поклонникам в необычном амплуа. "Если я соберу Дворец Спорта, я готов выйти на сцену голышом. Обещаю", – заявил певец.

Исполнитель признался, что стыдиться ему нечего, тем более, что у него "большая душа". "Ну и на это тоже, я думаю, люди придут посмотреть. С рулетками", – шутит DISCOMAN. Тем не менее, уже в октябре этого года артист планирует выступления в Испании в поддержку ВСУ.

"Украину тоже мы готовим, но здесь будет немного по-другому, потому что собирается коллектив. Это будет большое шоу, и, возможно, на самом деле очень дорогое, поэтому надо как-то деньги заработать, чтобы это получилось – поехать показать народу. Я хочу провести по Украине как раз крутой тур, а не какие-то сокращенные версии", – подчеркнул гость.

Ранее OBOZ.UA пообщался с DISCOMAN. В эксклюзивном интервью певец рассказал, почему до сих пор не раскрыл настоящее имя и не показал лицо, прячущее за огромными темными очками. А также он признался, какой профессией занимался до того, как стать артистом. Подробности – читайте здесь.

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